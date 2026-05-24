Bursaspor, Juergen Elitim'i Transfer Etti

24.05.2026 00:31
Bursaspor, Legia Varşova'dan Kolombiyalı futbolcu Juergen Elitim ile anlaştı. Hoş geldin!

Trendyol 1. Lig'e yükselen Bursaspor, Juergen Elitim'i kadrosuna kattı.

Yeşil-beyazlı ekip, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Polonya'nın Legia Varşova takımında forma giyen Kolombiyalı futbolcu Elitim ile anlaşma sağlandığını belirtilerek "13 Temmuz 1999 doğumlu olan ve sol ayağını kullanan Elitim, kariyerine Leones'te adım atmış, ardından Granada, Watford ve Legia Varşova gibi önemli kulüplerde görev alarak Avrupa futbolunda değerli bir tecrübe edinmiştir. İspanya'da Marbella, Ponferradina, Deportivo La Coruna ve Racing Santander formalarıyla gelişimini sürdüren Elitim'e 'hoş geldin' diyor, kulübümüz çatısı altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Futbol, Bursa, Yaşam, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
