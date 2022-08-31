Bursaspor'un kadro değeri TFF 2. Lig'de 3. sırada - Son Dakika
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Bursaspor'un kadro değeri TFF 2. Lig'de 3. sırada

31.08.2022 11:35
Bursaspor'un kadro değeri TFF 2. Lig'de 3. sırada

Bursaspor kadro değeri olarak TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki takımlar arasında 3. sırada yer alıyor.

Bursaspor kadro değeri olarak TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki takımlar arasında 3. sırada yer alıyor.

TFF 2. Lig'de ilk kez mücadele edecek olan Bursaspor, kadro değeri olarak dikkat çekiyor. Transfer tahtasını açamamasına rağmen üç tecrübeli futbolcusunu kadroda tutan, Vakıfköy tabanlı oyuncularına güvenen yeşil-beyazlıların kadro değeri 2 milyon 600 bin Euro olarak dikkat çekiyor. TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta zirvede ise Menemenspor yer alıyor. İzmir temsilcisi 2 milyon 930 bin Euro ile birinci, Şanlıurfaspor ise 2 milyon 700 bin Euro ile ikinci basamakta yer alıyor. Kadro değeri en az olan kulüp, 325 bin Euro ile Bayburt Özel İdare olarak göze çarpıyor. - BURSA

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Bursaspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursaspor'un kadro değeri TFF 2. Lig'de 3. sırada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursaspor'un kadro değeri TFF 2. Lig'de 3. sırada - Son Dakika
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