Bursaspor, Kırşehir FSK maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Bursaspor, Kırşehir FSK maçı hazırlıklarını tamamladı

Bursaspor, Kırşehir FSK maçı hazırlıklarını tamamladı

Bursaspor, TFF 2. Lig'in 31. haftasında deplasmanda oynayacağı Kırşehir FSK maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Ümit Şengül gözetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, taktik çalışmalar yaparak antrenmanı tamamladı. Yeşil-beyazlılar, yarın sabah saatlerinde Kırşehir'e hareket edecek.

15.03.2024 17:36  Güncelleme: 17:38
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Bursaspor, TFF 2. Lig'in 31. haftasında Pazar günü oynanacak olan Kırşehir FSK maçının hazırlıkları bugün yapılan idmanla tamamlandı.

Bursaspor, TFF 2. Lig'in 31. haftasında deplasmanda konuk olacağı Kırşehir FSK maçı hazırlıklarını akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Ersel Altıparmak Sahası'nda yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Ümit Şengül gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma koşularıyla başladı. İkinci bölümde geçiş oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmalar yaparak tamamladı. Hazırlıklarını tamamlayan yeşil-beyazlılar, yarın sabah saatlerinde Kırşehir'e hareket edecek. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bursaspor, Kırşehir FSK maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

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