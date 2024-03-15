Bursaspor, Kırşehir FSK maçı hazırlıklarını tamamladı

Bursaspor, TFF 2. Lig'in 31. haftasında Pazar günü oynanacak olan Kırşehir FSK maçının hazırlıkları bugün yapılan idmanla tamamlandı.
Bursaspor, TFF 2. Lig'in 31. haftasında deplasmanda konuk olacağı Kırşehir FSK maçı hazırlıklarını akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Ersel Altıparmak Sahası'nda yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Ümit Şengül gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma koşularıyla başladı. İkinci bölümde geçiş oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmalar yaparak tamamladı. Hazırlıklarını tamamlayan yeşil-beyazlılar, yarın sabah saatlerinde Kırşehir'e hareket edecek. - BURSA
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Antalya'nın Kemer İlçesinde düzenlenen Karate 1-Premier Ligi, Türkiye'nin ilk uluslararası karate etkinliği olarak başladı. 60 ülkeden 376 sporcu katılım gösterirken, Türkiye 28 sporcuyla organizasyonda yer aldı. Etkinlik, Antalya'nın ardından Kahire ve Kazablanka'ya taşınacak.
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Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finalde Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla eşleşti. İlk maç 11 Nisan'da Pire'de, ikinci maç 18 Nisan'da İstanbul'da oynanacak. Fenerbahçe tur atarsa yarı finalde Aston Villa-Lille eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
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