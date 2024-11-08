Bursaspor Kırşehir Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

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Bursaspor, Kırşehir FSK maçı hazırlıkları kapsamında Bursa'daki son idmanının sabah saatlerinde gerçekleştirdi. Taktik idman yapan yeşil-beyazlı takım, bugün Kırşehir'e hareket edecek.

Bursaspor, deplasmanda Kırşehir FSK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Teknik Direktör Pablo Martin Batalla gözetiminde sabah saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Isınma koşularıyla başlayan idman, pas oyunlarıyla devam etti. Futbolcular son bölümde taktik çalışmalar yaptı.

Yeşil-beyazlı takım, öğle saatlerinde Kırşehir'e hareket edecek. - BURSA