Ramazan Keskin'den Bursaspor'a veda mesajı! - Son Dakika
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Ramazan Keskin'den Bursaspor'a veda mesajı!

22.08.2022 19:06
Ramazan Keskin'den Bursaspor'a veda mesajı!

Bursaspor'la yollarını ayıran Ramazan Keskin, sosyal medya hesabından veda mesajı yayımladı.

Bursaspor'la yollarını ayıran Ramazan Keskin, sosyal medya hesabından veda mesajı yayımladı. Genç futbolcu, "Biliyorum; kiminiz hain diyeceksiniz, kiminiz yolun açık olsun. Hain diyenlerin boynunu eğmek, bu hikayedeki en büyük başlığım" dedi.

Bursaspor ile yollarını ayırma kararı alan Ramazan Keskin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Merhaba Büyük Bursaspor camiası, çocukluğumun ilk yıllarında beni keşfeden, ilmek ilmek işleyen, üzüntümü, sevincimi, kavgalarımı birlikte yaşadığım, kendimden bir parça bulduğum camia. Bir karar verdim. Biliyorum; kiminiz hain diyeceksiniz, kiminiz yolun açık olsun. Hain diyenlerin boynunu eğmek, bu hikayedeki en büyük başlığım. Yolun açık olsun diyenleri haklı çıkarmak benim düsturum. İyi, kötü her şeyi içime atarak ben kendi gerçekliğimi yaşamaya gidiyorum. Seven, sevmeyen herkese hakkım helal olsun. Hoşçakalın... Ramazan Keskin" - BURSA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Bursaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ramazan Keskin'den Bursaspor'a veda mesajı! - Son Dakika

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