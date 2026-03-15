Bursaspor Liderliğini Sürdürüyor

15.03.2026 21:42
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 28. hafta sonunda Bursaspor liderliğini korudu.

Futbolda Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 28. hafta tamamlandı.

Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Bursaspor, 64 puanla Kırmızı Grup'ta liderliğini sürdürdü.

Kırmızı Grup'ta oluşan puan durumu şu şekilde:

TAKIMOGBMAYAVP
1.BURSASPOR28204471175464
2.ALİAĞA FUTBOL 28185564194559
3.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR28184671234858
4.MARDİN 1969 28184659203958
5.MUŞSPOR28166662313154
6.GÜZİDE GEBZE SK28159450203054
7.ISBAŞ ISPARTA 32 28139654312348
8.ANKARA DEMİRSPOR28135104138344
9.MENEMEN FK281261046361042
10.KUZEYBORU 68 AKSARAY BELEDİYESPOR281011746321441
11.KCT 1461 TRABZON FK28108104141038
12.FETHİYESPOR28981146341235
13.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL2887132934-531
14.GRANNY'S WAFFLES KIRKLARELİSPOR2869133443-927
15.SOMASPOR2875163456-2226
16.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU2743202279-5712
17.ADANASPOR 28112610141-1314
18.YENİ MALATYASPOR270225893-85-43
NOT: Yeni Malatyaspor'a 45 puan, Yeni Mersin İdmanyurdu'na 3 puan silme cezası verildi.
Kaynak: AA

İran’ın en büyük destekçisinin komutanı öldürüldü İran'ın en büyük destekçisinin komutanı öldürüldü
İran, İsrail’e bilgi sızdıran 20 ajanı kıskıvrak yakaladı İran, İsrail'e bilgi sızdıran 20 ajanı kıskıvrak yakaladı
İsviçre, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarla ilgili 2 keşif uçuşu talebini reddetti İsviçre, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarla ilgili 2 keşif uçuşu talebini reddetti
Formula 1 Bahreyn ve Suudi Arabistan yarışlarını iptal etti Formula 1 Bahreyn ve Suudi Arabistan yarışlarını iptal etti
Elleri ve ayakları bantlanarak akranları tarafından darbedildi Elleri ve ayakları bantlanarak akranları tarafından darbedildi
ABD basınından İsrail iddiası: Önleyici füze stoku kritik derecede azaldı ABD basınından İsrail iddiası: Önleyici füze stoku kritik derecede azaldı

21:53
Beşiktaş, 10 kişi kalan rakibi karşısında sürprize izin vermedi
Beşiktaş, 10 kişi kalan rakibi karşısında sürprize izin vermedi
21:38
Katy Perry, klip çekiminde alevler içinde kaldı
Katy Perry, klip çekiminde alevler içinde kaldı
21:06
İsrail’in F-35I uçakları İran’a doğru yola çıktı
İsrail'in F-35I uçakları İran'a doğru yola çıktı
19:56
Irak alev alev Dört bir yanda saldırılar var
Irak alev alev! Dört bir yanda saldırılar var
18:21
“Öldü“ denilen Netanyahu günler sonra ortaya çıktı
"Öldü" denilen Netanyahu günler sonra ortaya çıktı
18:17
ABD Enerji Bakanı: Savaş birkaç hafta içinde sona erecek
ABD Enerji Bakanı: Savaş birkaç hafta içinde sona erecek
