Bursaspor, Muğlaspor'u deplasmanda 3-0 yendi, Iheanacho iki gol attı - Son Dakika
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Bursaspor, Muğlaspor'u deplasmanda 3-0 yendi, Iheanacho iki gol attı

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Bursaspor, Muğlaspor\'u deplasmanda 3-0 yendi, Iheanacho iki gol attı
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Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Muğlaspor, evinde Bursaspor'a 3-0 yenildi. Bursaspor'un golleri 58. ve 79. dakikalarda Iheanacho, 83. dakikada Hüseyin Maldar'dan geldi; Muğlaspor ev sahibi olarak sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Muğlaspor, sahasında karşılaştığı Bursaspor'a 3-0 mağlup oldu.

Stat: Atatürk

Hakemler: İlker Yasin Avcı, Samet Özkul, Mehmet Şengül

Muğlaspor: Ekrem Kılıçarslan, Alihan Kazmaz (Bilal Ceylan dk. 72), Luis Mago, Orhan Nahırcı, Oğuzhan Matur (Driton Camaj dk. 72), Ali Kaan Güneren, Jurgen Çelhaka (Daniel Avramovski dk. 72), Ahmet Emin Engin, Mamady Diarra, Oluwakorede Osundina (Engin Poyraz Efe Yıldırım dk. 62), Yasin Uzunoğlu (Ibrahim Sissoko dk. 46)

Yedekler: Batıhan Gebecelioğlu, Ali Barak, Buluthan Bulut, Ozan Sol, Ertuğrul İdris Furat

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Bursaspor: Kerem Matışlı, Ertuğrul Ersoy, Emirhan Başyiğit, Juergen Elitim, Halil Akbunar (Hüseyin Maldar dk. 64), Lincoln Henrique, Kelechi Iheanacho (Baran Başyiğit dk. 84), Eyüp Akcan (Lewis Baker dk. 74), Amine Boutrah (Emir Kaan Gültekin dk. 74), Rahmetullah Berişbek (Zeki Yavru dk. 84), Barış Gök

Yedekler: Ahmet Said Kıvanç, Toral Bayramov, Tayfun Aydoğan, Taha Batuhan Yayıkcı, Ivan Saranic

Teknik Direktör: Mustafa Er

Goller: Kelechi Iheanacho (dk. 58 ve 79), Hüseyin Maldar (dk. 83) (Bursaspor)

Sarı kartlar: Yasin Uzunoğlu, Jurgen Çelhaka, Luis Mago (Muğlaspor), Ertuğrul Ersoy (Bursaspor)

Kaynak: İHA
BursasporMuğlasporTrendyolSporSon Dakika

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