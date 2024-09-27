Bursaspor-Muşspor Maçı Kapalı Gişe!

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AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Nesine TFF 3. Lig 1. Grup'ta liderliğini sürdüren Bursaspor'un, Muşspor ile sezonun 4. haftasında sahasında yapacağı maçı kapalı gişe oynayacağını belirtti.

???????Varank, Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda 29 Eylül Pazar günü saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayla ilgili sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bursalılar takımına sahip çıktı, bu pazar da Muşspor maçı kapalı gişe oynanacak. Bu karşılaşmayı izlemek isteyen ve bu paylaşım altında Bursaspor sevgisini gösteren iki Bursaspor taraftarına bilet hediye etmek istiyorum. Her şutun gol olsun Bursaspor."