Bursaspor, Shakhtar ile 0-0 Beraber Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursaspor, Shakhtar ile 0-0 Beraber Kaldı

Bursaspor, Shakhtar ile 0-0 Beraber Kaldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mustafa Er, hazırlık maçını oyunun gelişimi açısından önemli buldu, lige odaklanacaklarını söyledi.

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, Shakhtar Donetsk ile 0-0 berabere kaldıkları hazırlık maçının ardından karşılaşmanın kendileri için önemli bir prova olduğunu belirterek, "Bugün bizim için önemli olan skor değil, oyunumuzdu. Bu maçı unutup artık lige odaklanacağız" dedi.

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, Shakhtar Donetsk ile golsüz sona eren hazırlık maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Karşılaşmanın önemli bir hazırlık niteliği taşıdığını belirten Er, "Öncelikle Arda Hoca'ya ve Shakhtar Donetsk'e teşekkür ediyorum. Yoğun fikstürlerine rağmen Bursa'ya geldiler. Hem kulübümüz hem de Türk futbolu adına güzel bir organizasyon oldu. Karşımızda Avrupa'nın önemli ekiplerinden biri vardı. Ancak bu maçı sonuç üzerinden değerlendirmiyoruz. Skor ne olursa olsun bizim için önemli olan sahadaki oyun ve gelişimimizdi" ifadelerini kullandı.

Hazırlık sürecinin yoğun geçtiğini belirten Mustafa Er, takımın her geçen gün üzerine koyduğunu ifade ederek, "27 Haziran'dan bu yana yoğun çalışıyoruz. Oyuncularımız oyun anlayışımıza her geçen gün daha fazla adapte oluyor. Bu maç bizim için önemli bir tecrübeydi ancak artık tamamen lig hazırlıklarına odaklanacağız" dedi.

Mustafa Er, lig öncesi son hazırlık maçını büyük ihtimalle kendi oyuncuları arasında yapacaklarını da sözlerine ekledi.

Karşılaşmanın ardından Bursasporlu futbolcular da mücadeleyi değerlendirdi.

Bursasporlu futbolcular ise, "Hazırlık maçıyla tekrardan bizleri 45 bin kişi karşılayan taraftarımıza teşekkür ederim, bizim için bu sezon kampındaki en ciddi sınavımızı verdik, oynamak istediğimiz oyundu rakip kim olursa olsun böyle oynamaya devam edeceğiz. İnşallah lige hazır vaziyette gireceğiz. Oynadığımız oyundan çok büyük keyif aldık, inanılmaz bir atmosferdi" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA

Shakhtar Donetsk, Mustafa Er, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursaspor, Shakhtar ile 0-0 Beraber Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tehlikeye aldırmadan kanalda serinleyen çocukları polis çıkardı, ailelerine ceza yazdı Tehlikeye aldırmadan kanalda serinleyen çocukları polis çıkardı, ailelerine ceza yazdı
Milyonlarca internet kullanıcısını ilgilendiriyor Başvuran parasını alıyor Milyonlarca internet kullanıcısını ilgilendiriyor! Başvuran parasını alıyor
İnternet alışverişlerinde yeni dönem Artık zorunlu, 1 Ağustos’ta başlıyor İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Artık zorunlu, 1 Ağustos'ta başlıyor
9 yıldır atıl haldeki Riva’daki otel yıkılıyor Yerine ne yapılacağı belli oldu 9 yıldır atıl haldeki Riva'daki otel yıkılıyor! Yerine ne yapılacağı belli oldu
Elektrik kesintisini fırsata çevirdi: Çalıştığı kuyumcudan 300 tam altın çalan şüpheli yakalandı Elektrik kesintisini fırsata çevirdi: Çalıştığı kuyumcudan 300 tam altın çalan şüpheli yakalandı
Muharrem İnce’nin planı tıkır tıkır işliyor Muharrem İnce'nin planı tıkır tıkır işliyor

21:54
Batman’da mezarlıkta silahlı saldırı: Baba, oğlu ve yeğeni öldü
Batman'da mezarlıkta silahlı saldırı: Baba, oğlu ve yeğeni öldü
21:36
Şampiyonluk sonrası Sibel Arna’dan sitem dolu paylaşım: Tek bir korna sesi bile yok
Şampiyonluk sonrası Sibel Arna'dan sitem dolu paylaşım: Tek bir korna sesi bile yok
21:06
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan CHP’nin rozet törenine ’figüran taşındı’ iddiasına soruşturma
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan CHP'nin rozet törenine 'figüran taşındı' iddiasına soruşturma
20:43
Sosyal medyada ’İzlenme’ uğruna bir yaşam daha karardı
Sosyal medyada 'İzlenme' uğruna bir yaşam daha karardı
18:37
Kıbrıs’taki skandalı Yunan askeri itiraf etti: Türkleri hedef alan ağır hakaret içerikli sloganlar zorunlu tutuldu
Kıbrıs’taki skandalı Yunan askeri itiraf etti: Türkleri hedef alan ağır hakaret içerikli sloganlar zorunlu tutuldu
18:34
İspanya acil kodla yardım istedi: Türk yangın söndürme uçakları havalandı
İspanya acil kodla yardım istedi: Türk yangın söndürme uçakları havalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2026 22:56:49. #.0.2#
SON DAKİKA: Bursaspor, Shakhtar ile 0-0 Beraber Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.