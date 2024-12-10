Bursaspor Taraftarından Karşıyaka Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bursaspor Taraftarından Karşıyaka Çağrısı

Bursaspor Taraftarından Karşıyaka Çağrısı

Bursaspor tribün liderleri, Karşıyaka maçında rakip taraftarın stada alınmasını istedi.

10.12.2024 16:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursaspor tribün liderleri, 15. haftada Bursa'da oynanacak Karşıyaka müsabakasında rakip takım taraftarının stada alınması çağrısında bulundu.

Nesine 3. Lig 1. Grup'ta yoluna namağlup lider devam eden Bursaspor, 14 Şubat Cumartesi günü sahasında Karşıyaka'yı ağırlayacak.

Bursaspor taraftar liderleri adına açıklama yapan Selim Kurtulan, taraftar yasaklarına karşı olduklarını söyledi.

Bursaspor taraftarının ligin 14. haftasında deplasmandaki Bornova 1877 Sportif Yatırımlar maçında taraftar yasağının kaldırılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Kurtulan, "Bursa yönetimine seslenmek istiyorum. Lütfen yasak koymayın, Karşıyaka taraftarı da gelsin. Tribündeki yerini alsın. Takımını desteklesin. Biz de İzmir'e gideriz. Karşıyaka tribününde biz de takımımızı destekleriz. Biz bunlardan yanayız. Lütfen Türkiye'nin hiçbir yanında seyircisiz maç olmasın. Karşıyaka maçında takımımıza başarılar diliyorum. İnşallah tribünleri doldurur 3 puanı alırız." diye konuştu.

Tribün liderlerinden Mehmet Güzelsöz ise karşılaşmaların taraftarsız oynanmaması gerektiğini vurguladı.

Güzelsöz, "Karşıyaka taraftarının biz buraya gelmesini istiyoruz. Deplasman kültürümüzde yasak yoktur. Karşımızda rakip görmek istiyoruz. Uzun zamandır deplasman tribününde rakibimiz yoktu. Belki bu maçla beraber karşımızda güzel bir rakip görürüz." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Karşıyaka, Bursaspor, Futbol, bursa, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursaspor Taraftarından Karşıyaka Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:34 Esad’la ilgili “Türkiye“ iddiasına Dışişleri’nden yalanlama Esad'la ilgili "Türkiye" iddiasına Dışişleri'nden yalanlama
18:24 Suriye’nin yeni başbakanı El-Beşir’in görev süresi belli oldu Suriye'nin yeni başbakanı El-Beşir'in görev süresi belli oldu
18:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye’nin bölünmesine izin vermeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin bölünmesine izin vermeyiz
18:04 Bir grup terörist, Suriye Milli Ordusu bayrağı altında Suriye devletine katılacaklarını duyurdu Bir grup terörist, Suriye Milli Ordusu bayrağı altında Suriye devletine katılacaklarını duyurdu
16:05 Asgari ücret maratonu başladı İşte 2. toplantı tarihi Asgari ücret maratonu başladı! İşte 2. toplantı tarihi
00:14 Esad’ın vahşi işkenceleri Türk vatandaşını bu hale getirdi Esad'ın vahşi işkenceleri Türk vatandaşını bu hale getirdi
00:11 Cumhurbaşkanı Yılmaz’dan yarın başlayacak asgari ücret görüşmelerine ilişkin açıklama Cumhurbaşkanı Yılmaz'dan yarın başlayacak asgari ücret görüşmelerine ilişkin açıklama
23:34 Dünya devi, Kenan Yıldız için gözünü kararttı Dünya devi, Kenan Yıldız için gözünü kararttı
23:30 İsrail, Kamışlı Havalimanı’nı vurdu Yükselen alevler Mardin’den görüntülendi İsrail, Kamışlı Havalimanı'nı vurdu! Yükselen alevler Mardin'den görüntülendi
23:13 AK Partili Efkan Ala’dan CHP sıralarına: Biz pazardan geliyoruz siz daha yolunu yeni öğrendiniz AK Partili Efkan Ala'dan CHP sıralarına: Biz pazardan geliyoruz siz daha yolunu yeni öğrendiniz
23:02 Özgür Özel: Suriye’de geçiş hükümeti kurmanın zamanı Özgür Özel: Suriye'de geçiş hükümeti kurmanın zamanı
22:58 Suriye’deki Sednaya Hapishanesi’ndeki Gizli Yeraltı Hücreleri Dünya Gündemine Oturdu Suriye'deki Sednaya Hapishanesi'ndeki Gizli Yeraltı Hücreleri Dünya Gündemine Oturdu
22:54 Okan Buruk’tan Mourinho için olay yaratacak sözler Okan Buruk'tan Mourinho için olay yaratacak sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2024 18:43:13. #1.12#
SON DAKİKA: Bursaspor Taraftarından Karşıyaka Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.