Bursaspor Taraftarından Muş Spor Maçına Yoğun İlgi

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TFF 3. Lig 1. Grup 4. haftasında Bursaspor'un, Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda oynanacağı Muş Spor Kulübü maçı için yeşil-beyazlı taraftarlar stattaki yerini aldı.

Bursaspor'un, evinde karşılaşacağı Muş Spor Kulübü maçına taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Stadyum çevresinde ve stat içinde güzel görüntülere imza atan Bursaspor taraftarı, tezahüratlarla da futbolculara maç öncesinde destek oldu.

Bursaspor'un 15 Eylül tarihinde Tokat Belediye Plevne Spor ile sahasında oynadığı karşılaşmayı 41 bin 300 yeşil-beyazlı taraftar takip ederken, bu aynı zamanda 3. Lig'de seyirci rekoru olmuştu. - BURSA