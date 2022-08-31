Bursaspor Teknik Direktörü Tahsin Tam: "Lige hazırız" - Son Dakika
Üye Girişi

Bursaspor Teknik Direktörü Tahsin Tam: "Lige hazırız"

31.08.2022 18:40
Bursaspor Teknik Direktörü Tahsin Tam: "Lige hazırız"

Bursaspor Teknik Direktörü Tahsin Tam, "Yeni sezona hazır olduğumuzu düşünüyorum.

Bursaspor Teknik Direktörü Tahsin Tam, "Yeni sezona hazır olduğumuzu düşünüyorum. Hazırlık maçlarında kendi eksiklerimizi gördük. Sonuç odaklı bakmıyoruz. Yaklaşık 13-14 kişilik hazır bir kadroya ulaştık. Diğer genç arkadaşlarımız da kendilerini geliştiriyorlar" dedi.

Bursaspor Teknik Direktörü Tahsin Tam, Afyonspor maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde antrenman öncesi konuşan 53 yaşındaki teknik adam, "Yeni sezona hazır olduğumuzu düşünüyorum. Hazırlık maçlarında kendi eksiklerimizi gördük. Sonuç odaklı bakmıyoruz. Yaklaşık 13-14 kişilik hazır bir kadroya ulaştık. Diğer genç arkadaşlarımız da kendilerini geliştiriyorlar. Bu sayının çoğalması için özel idmanlar da yapıyoruz. Bursaspor'un çocuklarına güveniyorum. Kolay bir mücadele olmayacak ama her gün bu çocukların geliştiğini görüyorum. Verdikleri mücadele ile de beni haklı çıkardıklarını göreceksiniz" diye konuştu.

"Blok halinde altyapımıza çekeceğiz"

Bursaspor'un rezerv takım satın almasıyla alakalı olarak Tahsin Tam, şunları söyledi: "Değişik opsiyonlarla ilgili yönetim kurulumuz çalışma yapıyordu. Bunun olması gerekiyordu. Dışardan tespit ettiğimiz oyuncuları da transfer tahtası açıldığı dönemde blok şekilde altyapıya geçirmek için böyle bir çalışma yapıldı. Futbol Okulu'ndan yetişen oyuncularımızı ve altyapıda yetişen oyuncuları yetiştirmek adına önemliydi. Transfer tahtasının ne zaman açılacağını bilmiyoruz. Oyuncularımızı hem gözlemleyip hem de kendi hocalarımız eşliğinde çalıştırarak, kaliteli futbolcuları Bursaspor'a kazandırmak hedefimiz."

"Çatlak sesler her zaman çıkacaktır"

Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri'nde oynanan Belediye Kütahyaspor maçı sonrası tecrübeli futbolcular Kubilay Sönmez ve Hasan Ayaroğlu ile taraftarlar arasında kısa süreli bir sürtüşme gerçekleşmişti. Bu konuyla ilgili konuşan Tahsin Tam, "Tecrübeli oyuncularımıza tatsız sözler söylendi. Bu oyuncular bizle beraber devam etmeyi seçtiler. İsteseler farklı takımlara gidebilirlerdi. Geçmişten gerekli dersleri çıkartacağız elbette. Ama bizim onların performanslarına ve katkılarına ihtiyacımız var. Taraftarımızın bizi bir bütün olarak görmelerini istiyoruz. Bu şekilde bir baskı oluşturulursa özellikle genç futbolcularımızın üstünde olumsuz etki yaşatır. Taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var. Çatlar sesler her zaman çıkacaktır. Çok büyük bir taraftar kitlesine sahibiz. Sağduyulu davranmaları gerekir. Bursaspor taraftarı da Bursaspor ile birlikte ivme kaybetti. 3-5 sene öncesine kadar Bursaspor taraftarı uzun yıllar boyunca en büyük saygıyı gören, en büyük heyecanı veren bir kitleydi. Umarım bundan sonra da o keyfi verecek desteği ortaya koyarlar" ifadelerini kullandı.

"Furkan Emre Ünver kulübede olacak"

Tahsin Tam, Furkan Emre Ünver'in sakatlığı ile ilgili olarak, "Furkan Emre Ünver artık takımla çalışacak düzeye geldi. Oynadığı bölge de önemli. Daha erken kullanabiliriz. Furkan, Afyonspor maçında en kötü kulübede olacak. Birlikteliği sağlayan bir oyuncu. Furkan hep yanımızda olacak" dedi. Tahsin Tam ayrıca hedefleri ile ilgili de, "Sezon başında söylediğim gibi Play-Off yarışında olacağımıza inanıyorum. Kendi çocuklarımıza güveniyoruz, inanıyoruz. Bursa şehri de onlara saygı gösterecektir. Bu fırsatı da gençlerimizin iyi değerlendireceğimize inanıyorum."

"Rakiplerde de eksikler mevcut"

Bursaspor Teknik Direktörü Tahsin Tam, ilk haftada oynanan 9 maçı da izlediklerini belirterek, "Rakiplerimizi canlı takip ettik. Tüm ekibimiz maçlara dağılıp izlediler. Rakiplerimizin çoğunda adaptasyon sorunu var. Sıcak havada oynanan maçlarda tempolar yüksek değildi. Rakiplerde de eksikler mevcut. Onları gözlemledik. Taktik çalışmalarımızı da ona göre yaptık. Afyonspor maçıyla da bismillah deyip başlayacağız" şeklinde konuştu. - BURSA

YORUMLAR
500
Mudanya'da bir aile sel sularından son anda kurtarıldı... Mudanya'da bir aile sel sularından son anda kurtarıldı... Mudanya'da çakan şimşekler Armutlu sahilinden böyle görüldü Mudanya'da çakan şimşekler Armutlu sahilinden böyle görüldü
Kaynak: İHA

İbrahim Yazıcı, Bursaspor, Bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursaspor Teknik Direktörü Tahsin Tam: 'Lige hazırız' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:31 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse yakalandı: Yakında arkadaşlarımın arasında olacağım
18:19 Mudanya'da yaşanan sel 4 kişilik aileyi minibüste mahsur bıraktı!
18:08 Eczacının ricası görenlerde şaşkınlık yarattı!
17:59 Hull City, Süper Lig'den transferlerini ara vermeden sürdürüyor! İşte gözüne kestirdiği yeni isim
17:32 Futbolcu Arda Turan kariyerini sonlandırıyor! Özel bir kliple açıklayacak
17:28 AB'den Rusya'ya yeni bir yaptırım! Vize kolaylığı anlaşması askıya alınacak
17:19 Kuşadası açıklarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi!
17:19 Trabzonspor, Cornelius'un yerini geçen sezonun gol kralıyla doldurdu!
16:47 A Milli Erkek Voleybol Takımı bir ilki başardı! Dünya Şampiyonası'nda gruptan çıktık
16:45 Bursa'da sağanak yağış hayatı felç etti! Mudanya'da karayla deniz birleşti, otomobiller sürüklendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2022 19:04:19. #1.12#
SON DAKİKA: Bursaspor Teknik Direktörü Tahsin Tam: "Lige hazırız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement