Bursaspor, Trendyol 1. Lig'de sahasında Orfa Yapı Pendikspor'u 2-0 mağlup etti

Bursaspor, Trendyol 1. Lig'de sahasında Orfa Yapı Pendikspor'u 2-0 mağlup ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol 1. Lig'in 11. hafta karşılaşmasında Bursaspor, sahasında Orfa Yapı Pendikspor'u 2-0 mağlup etti. Bursaspor'un golleri 10. dakikada Halil Akbunar ve 62. dakikada Iheanacho'dan geldi.
Stat: Yüzüncü Yıl Atatürk
Hakemler: Melek Dakan, Haydar Avcı, Enes Biroğlu
Bursaspor: Kerem Matışlı, Barış Gök (Dk. 77 Bayramov), Emirhan Başyiğit, Ertuğrul Ersoy, Zeki Yavru (Dk. 84 Rahmetullah Berişbek), Soner Aydoğdu (Dk. 70 Baker), Elitim, Boutrah (Dk. 84 Emir Kaan Gültekin), Lincoln, Halil Akbunar (Dk. 46 Hüseyin Maldar), Iheanacho
Orfa Yapı Pendikspor: Emir Dadük, Abifade, Soldo, Taha Emre İnce, Kerem Kalafat (Dk. 73 Erdem Gökçe), Efehan Pekdemir (Dk. 73 Susak), Hakan Yeşil, Burak Gültekin (Dk. 63 Yekta Sönmez), Thuram (Dk. 84 Hrelja), Clarke-Harris, Emrah Başsan (Dk. 84 Onuralp Çakıroğlu)
Goller: Dk. 10 Halil Akbunar, Dk. 62 Iheanacho (Bursaspor)
Sarı kartlar: Dk. 59 Kerem Kalafat, Dk. 65 Taha Kerem İnce, Dk. 80 Soldo (Orfa Yapı Pendikspor), Dk. 75 Elitim, Dk. 85 Baker (Bursaspor)
Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Bursaspor, sahasında Orfa Yapı Pendikspor'u 2-0 yendi.
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