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Bursaspor'un Antalya kampı sona erdi - Son Dakika

Bursaspor'un Antalya kampı sona erdi

03.02.2022 13:15
Bursaspor'un Antalya kampı sona erdi

Bursaspor, Antalya kampını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Bursaspor, Antalya kampını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Yeşil-beyazlılar, çalışmalar sonrası toplu fotoğraf vererek camiaya birlik mesaj gönderdi.

Altınordu maçı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Bursaspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenman ile kampı tamamladı. Teknik Direktör Tamer Tuna nezaretindeki idman bir saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman pas-pres çalışmalarıyla devam etti. Bursaspor son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Yeşil-beyazlılar bugün öğle saatlerinde Bursa'ya dönecek ve hazırlıklarına Bursa'da devam edecek. Bursasporlu futbolcular ve teknik heyetin kamp sonrası çektirdiği toplu fotoğraf ise manidardı. Yeşil-beyazlılar, camiaya adeta birlik mesajı gönderdi. - BURSA

Bursaspor'un Antalya kampı sona erdi
Bursaspor'un Antalya kampı sona erdi
Bursaspor'un Antalya kampı sona erdi

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Altınordu, Bursaspor, Antalya, Bursa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursaspor'un Antalya kampı sona erdi - Son Dakika Spor


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