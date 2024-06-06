Bursaspor'un genç futbolcusu Hasan Sabri Karaca futbolu bıraktı - Son Dakika
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Bursaspor'un genç futbolcusu Hasan Sabri Karaca futbolu bıraktı

Bursaspor'un genç futbolcusu Hasan Sabri Karaca, üst üste geçirdiği ameliyatlardan sonra futbolu bıraktığını açıkladı. 19 yaşındaki futbolcu, 10 yıl önce kapısından içeri girdiği Bursaspor'u ve çocukluk aşkı olan futbolu bırakmak zorunda olduğunu belirtti. Karaca, vücudunun geçirdiği dört ameliyat sonrasında futbolu devam ettiremeyeceğine karar verildiğini ifade etti. Gelecekte Bursaspor camiasına hizmet etmek ve farklı alanlarda katkı sağlamak istediğini söyledi.

06.06.2024 01:44
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Bursaspor'un genç futbolcusu Hasan Sabri Karaca, üst üste geçirdiği ameliyatlardan sonra futbolu bıraktığını açıkladı. Büyük üzüntü yaşayan 19 yaşındaki futbolcu, "10 yıl önce kapısından içeri girdiğim Bursaspor'u ve çocukluk aşkım olan futbolu bırakmak durumundayım" dedi.

Hasan Sabri Karaca'nın paylaşımı şu şekilde: "Bu güzel günümde sizlerle bu acıyı paylaşmak gerçekten çok zor fakat paylaşmak durumundayım. 10 yıl önce kapısından içeri girdiğim Bursaspor'u ve çocukluk aşkım olan futbolu bırakmak durumundayım. Bu kararı almak benim için son derece zor oldu, ancak vücudumun geçirdiği dört ameliyatın ardından futbolu devam ettiremeyeceğim sonucuna vardık. Bu süreçte her zaman terimin son damlasına kadar mücadele ettim, sevinçleri, üzüntüleri, gururları ve hayalleri bu formanın altında yaşadım. Ancak, Allah'ın takdiriyle, bu noktada sona geldik. Gelecekte amacım, Bursaspor camiasına gururla hizmet etmek, formayı terlettiğim günlerde olduğu gibi farklı alanlarda katkı sağlamaktır." - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bursaspor'un genç futbolcusu Hasan Sabri Karaca futbolu bıraktı - Son Dakika

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