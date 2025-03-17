Bursaspor\'un Kaptanı Ahmet İlhan Özek Cezalı Duruma Düştü

Bursaspor'un 37 yaşındaki tecrübeli ismi Ahmet İlhan Özek, Kuşadasıspor maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü.

TFF 3. Lig'in 24. haftasında Bursaspor, deplasmanda Kuşadasıspor ile 1-1 berabere kalırken yeşil-beyazlılar Ahmet İlhan Özek şoku yaşadı. Bursaspor forması ile 10 golü ve 3 asisti bulunan kaptan Ahmet İlan Özek, maçın 50. dakikasında gördüğü sarı kart ile önümüzdeki hafta Bursa'da oynanacak Kırşehir FSK maçında forma giyemeyecek. Ahmet İlhan Özek daha önce Anadolu Üniversitesi, Belediye Kütahyaspor ve geçtiğimiz hafta oynanan Belediye Kütahyaspor maçlarında sarı kart görmüştü. - BURSA