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Bursaspor'un yeni başkanı Sinan Bür göreve başladı

Bursaspor'un yeni başkanı Sinan Bür ve yönetimi, bugün mazbatalarını teslim aldı ve göreve resmen başladı. Başkan Bür, 'Her kapıyı çalacağız. Bizi beklesinler, biz yola çıkacağız. Yarından itibaren yola çıkıyoruz. Bursaspor'da her konuda ivme gösterecek. Herkese hayırlı olsun' dedi.

Bursaspor\'un yeni başkanı Sinan Bür göreve başladı
22.01.2024 - 12:54,
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Bursaspor'un yeni başkanı Sinan Bür ve yönetimi, bugün mazbatalarını teslim aldı ve göreve resmen başladı. Başkan Bür, "Her kapıyı çalacağız. Bizi beklesinler, biz yola çıkacağız. Yarından itibaren yola çıkıyoruz. Bursaspor'da her konuda ivme gösterecek. Herkese hayırlı olsun" dedi.

Bursaspor'da bugün mazbata töreni gerçekleşti. Olağanüstü kongrede Raşit Barışıcı ile yarışan ve 240 oy alan rakibine karşı 507 üyenin takdirinin toplayan Sinan Bür başkan seçilmişti. Yeni Başkan Sinan Bür, bugün ibra olmayan Recep Günay yönetiminden görevi teslim aldı. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleşen devir teslim töreninde Başkan Bür, kendilerine bu görevi layık gören herkese teşekkür etti. Recep Günay'ın katılmadığı mazbata töreninde eski 2. Başkan Metin Genç ile birlikte olağanüstü kongrenin divan kurulu başkanı İdris Sevinç ve Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder yer aldı.

Sinan Gür: "Bursaspor'da her konuda ivme gösterecek"

Bursaspor Başkanı Sinan Bür, yaptığı açıklamada, "Kongre sürecini iyi bir şekilde atlattık. Destek veren herkese teşekkür ederiz. Bizim işimiz şimdi başlıyor. Bursaspor camiası bize güvendi biz de bu güvene karşılık vereceğiz. Bizim arkadaşlarımızın hepsi futbolun içinden geliyor. Bu gücümüze ve birlikteliğimize güveniyoruz. Kongre sürecinde olağanüstü çalıştılar. Ama bizim işimiz şimdi başlıyor. Genç futbolcularımıza canlılık getirmek istiyoruz. Mental ve fiziksel katkılar sağlayacağız. Şehirden de katkı bekliyoruz. Biliyorsunuz ekonomik sıkıntı var. Her kapıyı çalacağız. Bizi beklesinler, biz yola çıkacağız. Yarından itibaren yola çıkıyoruz. Bursaspor'da her konuda ivme gösterecek. Herkese hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Galip Sakder: "Divan Kurulu olarak arkalarında olacağız"

Bursaspor Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder ise, "Sinan Bür başkanımıza hayırlı olsun. Mayıs ayına kadar bir süreç var. Bursaspor'u seven herkesi bu taşın altına elini koymaya davet ediyoruz. Görevler gelip geçici. Metin Genç kardeşimiz Ankaraspor maçının masrafını kendisinin karşılayacağını söyledi. Teşekkür ederiz. Böyle olmalı. Biz küfüre de karşıyız. Bunların da önüne geçeceğiz. Milletvekillerimizden, belediye başkanlarımızdan destek istiyoruz. Başkanımızın da dediği gibi her kapı çalınacak ve divan kurulu olarak da arkalarında olacağız. Zor bir süreçteyiz. İnşallah ligde kalırsak programlarımızı ona göre de yapacağız" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA
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