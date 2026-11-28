Bursaspor, Vanspor FK ile 1-1 berabere kalarak sahadan ayrıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursaspor, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Vanspor FK ile 1-1 berabere kaldı. Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanan maçta Bursaspor'un golünü 38. dakikada Iheanacho atarken Vanspor FK, 30. dakikada Emirhan'ın kendi kalesine gönderdiği topla öne geçmişti.
Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Vanspor FK ile Bursaspor, Spor Toto Akhisar Stadı'nda 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
12. dakikada Lincoln'ün ceza yayının solundan kullandığı serbest vuruşta top dışarı gitti.
24. dakikada Lincoln'ün ortasında ceza sahası sağ çaprazdan Saranic'in şutunda kaleci Abdulsamed topu kornere çeldi
27. dakikada Vanspor FK'nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta arka direkte Sinan'ın kafayla içeriye çevirdiği topu Emirhan kendi kalesine gönderdi. 1-0
30. dakikada Soner'in ortasında arka direkte Lincoln'ün kafayla indirdiği topa Iheanacho'nun vuruşunda kaleci Abdulsamed gole izin vermedi.
38. dakikada ceza yayının gerisinden Lincoln'ün ortasında Saranic'in içeriye çevirdiği topu Iheanacho, ağlara yolladı. 1-1
90+2. dakikada Boutrah'ın hatalı pasında topla buluşan Zivkovic'in ceza sahasına girip sol çaprazdan şutunda kaleci Kerem gole izin vermedi.
90+3. dakikada Vanspor FK'nın sol kanattan kazandığı köşe vuruşunda kale sahasına yapılan ortaya Oulare'nin kafa vuruşunda top direkten oyun alanına döndü.
Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Hakan Ülker, Çağrı Yıldırım, Yusuf Şimşek
Vanspor FK: Abdulsamed, Kadir, Oularé, Sinan, Batuhan İşçiler, Mehmet Özcan (Özkan dk. 85), Hikmet, Mehmet Manış, İlkan (Khan dk. 74), Alhaft (Zivkovic dk. 62), Ozan Can (Barhi dk. 85)
Yedekler: Alperen Uysal, Yenne, Emre, Faruk Can, Medeni, Celal
Teknik Direktör: Mustafa Gürsel
Bursaspor: Kerem, Bayramov, Emirhan, Ertuğrul, Rahmetullah, Juergen (Baran dk. 82), Soner (Eyüp dk. 67), Henrique, Boutrah, Halil (Saranic dk. 16), Iheanacho
Yedekler: Anıl, Emir Kaan, Zeki, Alperen Babacan, Tayfun, Batuhan Yayıkcı, Adem
Teknik Direktör: Mustafa Er
Goller: Emirhan (dk. 30 k.k.) (Vanspor FK), Iheanacho (dk. 38) (Bursaspor)
Sarı kartlar: Oulare, Mehmet Özcan, Zivkovic (Vanspor FK), Ertuğrul, Saranic, (Bursaspor)
Sizin düşünceleriniz neler ?