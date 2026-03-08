Bursaspor ve Batman Petrolspor Liderliğini Sürdürüyor - Son Dakika
Son Dakika

Bursaspor ve Batman Petrolspor Liderliğini Sürdürüyor

08.03.2026 18:34
27. hafta sonunda Bursaspor Kırmızı Grup'ta, Batman Petrolspor ise Beyaz Grup'ta zirvede.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 27'nci, Beyaz Grup'ta 29'uncu hafta mücadelesi tamamlandı.

Kırmızı Grup'ta Muşspor'u deplasmanda 1-0 yenen Bursaspor, puanını 63'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Beyaz Grup'ta haftayı bay geçen Batman Petrolspor, 61 puan ve averajla zirvedeki yerini korudu.

İki grupta oluşan puan durumu şöyle:

Kırmızı Grup:


OGBMAYAVP
1.BURSASPOR27203471175463
2.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR27183671234857
3.MARDİN 196927174656203655
4.ALİAĞA FUTBOL26165558193953
5.MUŞSPOR27165661303153
6.GÜZİDE GEBZESPOR27149449202951
7.ISBAŞ ISPARTA 3227129651302145
8.ANKARA DEMİRSPOR2713594035544
9.KUZEYBORU 68 AKSARAY BELEDİYESPOR271011646311541
10.MENEMEN FK27116104536939
11.FETHİYESPOR27981046331335
12.KCT 1461 TRABZON FK2697103740-334
13.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR2686122931-230
14.GRANNY'S WAFFLES KIRKLARELİSPOR2769123440-627
15.SOMASPOR2664162956-2722
16.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU2643192276-5412
17.ADANASPOR27112510136-1264
18.YENİ MALATYASPOR260224890-82-43
NOT: Yeni Malatyaspor'a 45 puan, Yeni Mersin İdmanyurdu'na 3 puan silme cezası verildi.
Beyaz Grup:

OGBMAYAVP
1.BATMAN PETROLSPOR27187259243561
2.MUĞLASPOR27187241122961
3.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR28165749331653
4.SULTAN SU İNEGÖLSPOR28148653312250
5.İSKENDERUNSPOR28155844311350
6.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR271212348311748
7.ADANA 01 FK281210636261046
8.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR27135959302944
9.MKE ANKARAGÜCÜ2712873631544
10.GMG KASTAMONUSPOR2811893936341
11.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR28106123838036
12.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI2771283130133
13.KARACABEY BELEDİYESPOR2885153043-1329
14.MERKÜR JET ERBAASPOR2885153248-1629
15.BEYKOZ ANADOLUSPOR2765162746-1923
16.KEPEZSPOR2756162555-3021
17.KARAMAN FK2838171958-3917
18.ALTINORDU2729161652-3615
19.BUCASPOR 19282735193057-2714
Kaynak: AA

Batman Petrolspor, Bursaspor, Futbol, Spor

18:28
