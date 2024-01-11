 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bursaspor, Yeni Mersin İdman Yurdu maçı hazırlıklarına taktik çalışmalarla devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bursaspor, Yeni Mersin İdman Yurdu maçı hazırlıklarına taktik çalışmalarla devam ediyor

Bursaspor, TFF 2. Lig'in 20. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Yeni Mersin İdman Yurdu maçı öncesi taktik çalışmalarına devam ediyor. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas oyunları ve taktik çalışmalarıyla hazırlıklarını sürdürdü. Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.

Bursaspor, Yeni Mersin İdman Yurdu maçı hazırlıklarına taktik çalışmalarla devam ediyor
11.01.2024 - 13:18,  Güncelleme: 13:19
Abone Ol

Bursaspor, Yeni Mersin İdman Yurdu maçı hazırlıklarına bugün yaptığı taktik çalışmalarla devam etti.

Bursaspor, TFF 2. Lig'in 20. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Yeni Mersin İdman Yurdu maçı hazırlıklarını öğle saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Sorumlu Murat Sözkesen gözetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde pas oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı taktik çalışma yaparak tamamladı.

Bursaspor yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. - BURSA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Türkiye Futbol Federasyonu, İbrahim Yazıcı, Bursaspor, Mersin, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursaspor, Yeni Mersin İdman Yurdu maçı hazırlıklarına taktik çalışmalarla devam ediyor - Son Dakika


14:43
Her yaptığı eleştirilen Hande Erçel veryansın etti: Beni salın Her yaptığı eleştirilen Hande Erçel veryansın etti: Beni salın
14:32
Bakan Göktaş'tan 6 Şubat depreminde kaybolan çocuklar olduğu iddiasına yanıt: Bir tanesi bile kayıp değil Bakan Göktaş'tan 6 Şubat depreminde kaybolan çocuklar olduğu iddiasına yanıt: Bir tanesi bile kayıp değil
14:25
Canlı yayında kocasının ihanetini ifşa etti, sunucu Nur Viral'in ağzı açık kaldı: Küçük dilimizi yuttuk Canlı yayında kocasının ihanetini ifşa etti, sunucu Nur Viral'in ağzı açık kaldı: Küçük dilimizi yuttuk
14:10
Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nın formatını değiştirdi Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nın formatını değiştirdi
13:44
Erotik pozları hatırlatılan Turabi, çocukluğunu anlatırken gözyaşlarına boğuldu Erotik pozları hatırlatılan Turabi, çocukluğunu anlatırken gözyaşlarına boğuldu
13:19
Afganistan'da 6.4 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı komşu ülkelerde de hissedildi Afganistan'da 6.4 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı komşu ülkelerde de hissedildi
13:15
Hatay'da yeniden aday gösterilmesi tepki çekmişti! CHP'den Lütfü Savaş açıklaması Hatay'da yeniden aday gösterilmesi tepki çekmişti! CHP'den Lütfü Savaş açıklaması
13:05
Bedelli askerlik ücreti 182.609 TL oldu Bedelli askerlik ücreti 182.609 TL oldu

Son Dakika
14:32 Bakan Göktaş'tan 6 Şubat depreminde kaybolan çocuklar olduğu iddiasına yanıt: Bir tanesi bile kayıp değil
14:25 Canlı yayında kocasının ihanetini ifşa etti, sunucu Nur Viral'in ağzı açık kaldı: Küçük dilimizi yuttuk
14:10 Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nın formatını değiştirdi
13:44 Erotik pozları hatırlatılan Turabi, çocukluğunu anlatırken gözyaşlarına boğuldu
13:19 Afganistan'da 6.4 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı komşu ülkelerde de hissedildi
13:15 Hatay'da yeniden aday gösterilmesi tepki çekmişti! CHP'den Lütfü Savaş açıklaması
13:05 Bedelli askerlik ücreti 182.609 TL oldu
12:59 Askerlerin operasyon bölgesinde akıllı cep telefonu kullanması yasaklandı
12:53 Yerel seçime katılacak parti sayısı 36'dan 35'e düştü
12:42 Epstein, eski Türkiye güzeline de tecavüz etmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 14:57:18. #1.11#
SON DAKİKA: Bursaspor, Yeni Mersin İdman Yurdu maçı hazırlıklarına taktik çalışmalarla devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement