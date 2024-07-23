Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika
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Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Bursaspor, yeni sezon öncesi yapılan antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Pablo Martin Batalla gözetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular sahada ısınma hareketleri yaptıktan sonra salonda kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlılar, akşam saatlerinde yapacakları antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

23.07.2024 12:22
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Bursaspor'da yeni sezon hazırlıkları bugün yapılan idmanla devam etti.

Bursaspor, yeni sezon öncesi birinci etap kamp çalışmalarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleştirdiği günün ilk antrenmanı ile devam etti. Teknik Direktör Pablo Martin Batalla gözetiminde yapılan antrenman, sahada ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular son bölümde salonda kuvvet çalışmaları yaptı. Yeşil-beyazlılar, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile devam edecek. - BURSA

Kaynak: İHA

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