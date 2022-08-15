Bursaspor'un Afyon kampı sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi

Bursaspor'un Afyon kampı sona erdi

15.08.2022 10:04
Bursaspor'un Afyon kampı sona erdi

Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarının 3. etabı olan Afyon kampını bu sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarının 3. etabı olan Afyon kampını bu sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Bursaspor'un, 2 Ağustos'ta başladığı Afyon kampı bu sabah saatlerinde yapılan antrenmanla sona erdi. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetimindeki idman 1 saat sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman dar alanda dayanıklılık çalışmalarıyla tamamlandı. Bursaspor iki günlük iznin ardından çalışmalarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde devam edecek. - BURSA

YORUMLAR
500
Tahsin Tam: 'Boşa geçireceğimiz bir saniye bile yok' Tahsin Tam: 'Boşa geçireceğimiz bir saniye bile yok' Bursaspor, hazırlık maçında Etimesgut Belediyespor'u 1-0 mağlup etti Bursaspor, hazırlık maçında Etimesgut Belediyespor'u 1-0 mağlup etti
Kaynak: İHA

Bursaspor, Afyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursaspor'un Afyon kampı sona erdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:29 Beşiktaş'tan Alanyaspor maçının hakemi Yasin Kol için çok sert açıklama: Hiçbir maçımızda görmek istemiyoruz!
15:25 Eski Denizlisporlu Estupinan, Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'yi sırtlıyor
15:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Üstün Dökmen'e sert sözler: Millete tepeden bakan CHP zihniyeti yerinde saymayı sürdürüyor
15:31 Su basan Avcılar Kaymakamlığı'nda elektrikler gidince çalışanlara izin verildi
15:01 Balkondan düşerek can vermişti! Ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren'in ölüm nedeni belli oldu
15:30 İstanbul Havalimanı geçtiğimiz hafta Avrupa birincisi oldu
14:24 Sağanak yağış, İstanbul Boğazı'nın rengini değiştirdi
14:23 Beşiktaşlı Emrecan Uzunhan, Alanya maçı sonrası taraftardan özür diledi
15:22 Çeşitli rahatsızlıkları bulunan yaşlı adamın hastane randevusu gününde cansız bedeni bulundu
14:10 Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonu İsveç'e pahalıya mal oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 15:38:29. #1.13#
SON DAKİKA: Bursaspor'un Afyon kampı sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement