Bursaspor Yönetim Kurulu, verdikleri sözleri yerine getirmek için çalışıyor

Bursaspor Yönetim Kurulu, Bursaspor camiasına verdikleri sözleri yerine getirmek adına büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürdüklerini bildirildi.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından "Bursaspor Yönetim Kurulu" imzasıyla yapılan açıklamada, Bursa'nın en büyük markası olan Bursaspor'un özellikle son 40 yılda Türk futbolunda bariz bir şekilde hissedilen İstanbul hegemonyasına son verip bir Anadolu devrimine imza atarak büyüklüğünü şampiyonlukla taçlandırdığı hatırlatıldı.

Bursaspor'un son yıllarda içinde bulunduğu durumun kabullenilmemesi üzerine yönetimin göreve talip olduğu belirtilen açıklamada, "Bursaspor'da mevcut şartlar ortamında hak ettiği konuma gelemeyeceğini ve ne yazık ki bu durumun yavaş yavaş alışkanlık haline gelmeye başladığını görmemiz, taşın altına elimizi koyma irademizin en önemli gerekçesi oldu. Nihayetinde değerli kongre üyelerinin teveccühüyle seve seve giydiğimiz bu ateşten gömleğin, bir o kadar da kutsal olduğunun bilincinde olarak göreve geldik." ifadelerine yer verildi.

Yönetimin önündeki en büyük engellerin başında kulübün mali yapısının geldiği vurgulanarak, şöyle devam edildi:

"Bir tarafta kentte umutsuzluğun en önemli gerekçelerinden biri olarak gösterilen transfer tahtasının kapalı olması durumu, diğer tarafta ise Bursaspor Kulübü'nün günlük faaliyetlerini bile gerçekleştirmesine engel olan elektrik, doğalgaz gibi sıkıntılar ve tabii ki personelin maaş kaygısı. Ekibimizle birlikte kısa, orta ve uzun vadedeki hedeflerimizi planlamaya koyduk. Kulübün günlük faaliyetlerini aksatmadan sürdürebilmesi için yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırmak adına gereken adımları attık. Kongrede söz verdiğimiz üzere transfer tahtasını açmak için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirdik. Bu arada öğrencisinden taraftarına, esnafından iş insanına ve kenti Bursa'da ve Bursa dışında temsil eden önde gelenlerine kadar Bursaspor etrafında bir kenetlenme ortamı sağlamak için elimizden gelen gayreti gösterdik. Stat isim hakkı ve TMSH Token gibi kulüp tarihinde ilklere imza atarak Bursaspor'a kısa ve uzun vadede ekonomik gelir sağlayacak projeleri hayata geçirdik. Attığımız tüm iyi niyetli adımların yanı sıra elbette ki sportif başarısızlığın sorumluluğu günün sonunda yönetim kuruluna aittir."

Bursaspor'un istenen ve özlenen noktaya henüz ulaşamadığı dile getirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bize ait hatalardan ders çıkardığımızın ve büyük Bursaspor camiasına verdiğimiz sözleri yerine getirmek adına büyük bir özveriyle çalışmalarımızı sürdürdüğümüzün bilinmesini isteriz. Futbol aklı ve bilgisi tüm futbol kamuoyu tarafından kabul gören teknik patronumuz Tamer Tuna ve sportif direktörümüz Deniz Kolgu ile açtığımız bu yeni sayfada, tüm mesaimizi Bursaspor'u aydınlık, güneşli günlere kavuşturmak adına harcamaktayız. Tuna ve ekibinden gelen raporlar doğrultusunda takımımızı daha güçlü hale getirmek için yaptığımız girişimlerin çok kısa bir süre içinde karşılık bulacağından ve somut açıklamaların kısa süre içerisinde yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın. Gözbebeği Bursaspor'un başarısızlığına alışmak istemeyen, uykuları kaçan, yeşil ile yatıp beyaz ile kalkan büyük Bursaspor taraftarının yaşadığı duyguları anlıyor, paylaşıyor ve bu noktada gösterilen demokratik protesto haklarına da saygı duyuyoruz. Ancak bir araya geldiğinde, bütünleştiğinde, tek vücut olduğunda aşılamaz denen dağları aşarak yeşil beyaz bayrağı zirveye diken bir camianın gücünün de farkındayız ve bu güce inanıyoruz. Biz Bursaspor'uz, başaracağız."