Salon: Gazanfer Bilge
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Özlem Yalman, Hüseyin Çelik
Onvo Büyükçekmece Basketbol: Rebic 8, Erdi Gülaslan 14, Sajus 6, Love 4, Zagorac 15, Franke 23, Starks 2, Emircan Koşut 8, Yesukan Onar 4
Bursaspor Yörsan: Pipes 11, Michineau 2, Grantham 28, Gavrilovic, Berkay Candan 6, Brown 18, Ömer Utku Al, Sharma 11, David Mutaf 11, Mehmet Atalan
1. periyot: 22-16
Devre: 45-37
3. periyot: 71-64
Beş faulle çıkan: 34.59 Sharma (Bursaspor Yörsan)
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Bursaspor Yörsan, deplasmanda Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 87-84 mağlup etti.
Bu sonuçla Bursaspor, ligde 6. galibiyetini aldı. Büyükçekmece Basketbol ise 9. yenilgisini yaşadı.
Son Dakika › Spor › Bursaspor Yörsan Deplasmanda Kazandı - Son Dakika
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