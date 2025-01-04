SALON: TOFAŞ
HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Ahmet Tatlıcı
BURSASPOR YÖRSAN: Michineau 12, Sarper David Mutaf 2, Pipes 2, Grantham 11, Gavrilovic 7, Brown 9, Ömer Utku Al 11, Berkay Candan 12, Sharma 19, Mete Paçacı
MERSİNSPOR: Cobbs 20, Emre Tanışan 8, Cruz 27, Kairys 6, Canberk Kuş 8, Olaseni 19, Pineiro 7, Kartal Özmızrak 2, Simmons
1'İNCİ PERİYOT: 17-25
DEVRE: 37-54
3'ÜNCÜ PERİYOT: 57-76
5 FAULLE ÇIKAN: 35.50 Grantham (Bursaspor Yörsan
Basketbol Süper Ligi'nin 13'üncü hafta maçında Bursaspor Yörsan, sahasında konuk ettiği Mersinspor'a 97-85 yenildi.
Son Dakika › Spor › Bursaspor Yörsan, Mersinspor'a Yenildi - Son Dakika
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