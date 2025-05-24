Bursaspor Yörsan, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-in etabı 9-10. sıra eşleşmesinde Türk Telekom'a 74-70 skorla mağlup oldu.
Salon: Tofaş
Hakemler: Emin Moğulkoç, Naslı Cisil Güngör, Ali Şakacı
Bursaspor Yörsan: David DeJulius 10, David Michineau 8, Donte Grantham 13, Mutaf 11, Gavrilovic 3, Brown 15, Sharma 7, Berkay Candan 2, Mehmet Atalan, Ömer Utku Al 1
Başantrenör: Serhan Kavut
Türk Telekom: Berkan Durmaz 2, Alexander 13, Bess 5, Hanlan 9, Smith 6, İsmet Akpınar, Brown 16, Emre Melih Tunca 10, Rados 9, Mahir Ağva, Makoundou 4
Başantrenör: Erdem Can
1. Periyot: 21-12 (Bursaspor lehine)
Devre: 31-33 (Türk Telekom lehine)
3. Periyot: 50-48 (Bursaspor lehine) - BURSA
Son Dakika › Spor › Bursaspor Yörsan Türk Telekom'a Yenildi - Son Dakika
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