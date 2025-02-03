Bursaspor, Zeki Dursun'u Transfer Etti - Son Dakika
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Spor

Bursaspor, Zeki Dursun'u Transfer Etti

Bursaspor, Zeki Dursun\'u Transfer Etti

Bursaspor, Fenerbahçe'den genç futbolcu Muhammet Zeki Dursun ile anlaştığını duyurdu.

03.02.2025 16:38
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Bursaspor, Fenerbahçe forması giyen Muhammet Zeki Dursun ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Bursaspor, 18 yaşındaki futbolcu Muhammet Zeki Dursun'u renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Fenerbahçe forması giyen Muhammet Zeki Dursun'un transferi konusunda kulübü ve kendisiyle anlaşmaya varmıştır. Bu anlaşmanın Muhammet Zeki Dursun ve camiamıza hayırlı olmasını dileriz" denildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bursaspor, Zeki Dursun'u Transfer Etti - Son Dakika

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