Buruk'tan RFS Maçına 6 Değişiklik - Son Dakika
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Buruk'tan RFS Maçına 6 Değişiklik

Buruk\'tan RFS Maçına 6 Değişiklik

Galatasaray, Okan Buruk'un 6 değişiklikle sahaya çıktığı RFS maçına tek forvetle başladı.

03.10.2024 19:57
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Kasımpaşa müsabakasının 11'ine göre RFS karşısında 6 değişiklik yaptı.

UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında Galatasaray deplasmanda Letonya ekibi RFS ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Kasımpaşa maçının 11'ine göre RFS karşında 3 değişiklik yaparken, 4-4-2 olan oyun sistemi yerine de tek forvetli sisteme döndü.

Buruk; Fernando Muslera, Elias Jelert, Victor Nelsson, Kerem Demirbay, Roland Sallai ve Victor Osimhen'in yerine Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Lucas Torreira, Dries Mertens ve Barış Alper Yılmaz'a görev verdi. Sahaya kaptan olarak Mauro Icardi çıktı.

Sarı-kırmızılılarda kaleci Fernando Muslera kırmızı kart cezasından dolayı, Macar futbolcu Roland Sallai UEFA listesinde olmadığı için kadroda yer almadı. Takımla yeni antrenmanlara başlayan Faslı futbolcu Hakim Ziyech de Letonya'ya götürülmedi.

Öte yandan Kaptan Fernando Muslera cezalı olmasına rağmen takımını yalnız bırakmadı ve tribünden destekledi.

Galatasaray'ın 11'i

Sarı-kırmızılılar müsabakaya; Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise, Batuhan Şen, Atakan Ordu, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, Halim Ayaz Yükseloğlu, Berat Luş, Efe Akman ve Metehan Baltacı bekledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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