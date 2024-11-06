Buruk: Tottenham’a karşı Şampiyonlar Ligi kalitesinde maç

Spor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Tottenham'ın çok iyi oyuncuları ve iyi bir teknik direktörü olduğunu belirterek, UEFA Şampiyonlar Ligi kalitesinde bir maç olacağını düşündüğünü söyledi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray yarın evinde İngiliz ekibi Tottenham ile karşılaşacak. Bu müsabaka öncesinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Heyecanlıyız. Ara haftamıza denk geldi. İyi dinlendik, bu maç hazırlandık. Bu kadar iyi bir takım karşı oynamak bizim için çok önemli, değerli. Maç kalitesinin yüksek olacağını düşünüyoruz. Amacımız her maçta olduğunu gibi yarın da kazanmak. Rakibimizin ne kadar iyi olduğunu biliyoruz. Avrupa Ligi'nde yaptıkları rotasyonlar var. Hangi kadro ile çıkacaklarını bilmiyoruz. Sakatlıkları var. Tahmin ettiğimiz isimler var. Çok kaliteli kadroları var. İyi bir teknik direktörlere sahipler. İstatistiksel olarak da Premier Lig'in en iyi takımlarından biri. Birçok alanda birinciler. Birçok alanda Manchester City'nin arkasından ikinciler. Bu da ne kadar iyi takım olduklarını gösteriyor. Bence ligde bulundukları yer, oynadıkları oyuna karşılık çok orantılı değil. Çok güçlü bir takıma karşı oynayacağız" şeklinde konuştu.

"Tek düşüncemiz 3 puan almak"

Tottenham'a karşı kazanmaları durumunda Avrupa Ligi'nde en fazla galibiyet alan Türk teknik direktör olacağının hatırlatılması üzerine Buruk, "Türkiye Ligi'nde de takım olarak birçok rekor kırdık. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Kazandığınız maçlar da size rekorlar getiriyor. Yarın için tek düşüncemiz 3 puan almak. Türk futbolu için de önemli bir gece. Türkiye'yi temsil ediyoruz. 3 puan aldığımız takdirde Avrupa Ligi'nde önemli bir yere geleceğiz. Çok zorlu bir maç bizi bekliyoruz. İyi bir takımla oynayacağız" diye cevap verdi.

"Şampiyonlar Ligi kalitesinde bir maç olacağını düşünüyorum"

Böyle maçların kendilerini ekstra motive ettiğini belirten sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Şampiyonlar Ligi kalitesinde bir maç olacağını düşünüyorum. Tottenham, Avrupa Ligi'nin en pahalı takımlarından biri. Favorisi olduğunu da net bir şekilde biliyoruz. Sakatlıkları var, birçok maçta lig ve Avrupa'da farklı oyuncularla oynadılar. Kim çıkarsa çıksın çok iyi oyunculara sahipler" ifadelerini kullandı.

"Bizim için de tek büyük hedef San Mames'te final oynayabilmek"

Birçok takımın hedefinin UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak olduğunu vurgulayan Okan Buruk, "İlk ana hedefimiz ilk 8 içerisine girmek. Ondan sonraki oynayacağınız takımlar, bir sonraki dönem kadro yapınız, sakatlıkların durumunuz gibi birçok etken var. Birçok takımın hedefi bu kupayı kazanmak. Galatasaray'ın kadro kalitesine, oyuncu kalitesi, seyircimize, stadımızı, atmosferimize baktığımızda bizim için de tek büyük hedef San Mames'te final oynayabilmek. Bunu hayal ediyoruz. İnşallah bunu başarırız" ifadelerini kullandı.

Tottenham'ın geçiş hücumlarını da set oyununu da iyi oynayan bir takım olduğunu ifade eden Buruk, "Basklı oynayan bir takım. Önde oynayan bir takım. Kaptıkları toplarla da hızlı bir şekilde kaleye gidebiliyorlar. Hata yapmamak gerekiyor, topun bizde kalması gerekiyor. Sabırlı oyuna, hızlı oyuna önem vermemiz gerekiyor. Bu tip rakiplere karşı top bizdeyken yerleşimimizde önemli. Rakibimiz çok fazla rakiplerine pozisyon veren bir takım" dedi.

"Kendi oyunumuzu oynayacağız"

Son iki maçta farklı sistemlerle oynadıkları belirten 51 yaşındaki teknik direktör, "Ana oynadığımız oyun hep 4'lü savunma oldu. Rakibimin yapısına göre bunları zaman zaman değiştiriyoruz. Osimhen dün antrenmana çıktı. Oyuncularımızla ilgili karar vereceğiz. Ana düşüncemiz 4'lü savunma üzerine oldu. Bununla ilgili yarın net bir şekilde kararımızı vereceğiz. Galatasaray her takıma karşı kendi oyununu oynamaya çalıştı. Yarın da aynı şekilde kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL