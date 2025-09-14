Buse Naz Çakıroğlu Dünya İkincisi - Son Dakika
Buse Naz Çakıroğlu Dünya İkincisi

14.09.2025 20:59
Buse Naz Çakıroğlu, Dünya Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı, finalde kaybetti.

MİLLİ boksör Buse Naz Çakıroğlu, Büyükler Dünya Boks Şampiyonası kadınlar 51 kilo finalinde Kazakistan'dan Alua Balkibekova'ya 5-0 mağlup olarak dünya ikincisi oldu.

Dünya Boks Şampiyonası, İngiltere'nin Liverpool şehrinde 4-14 Eylül tarihleri arasında düzenlendi.Dünya şampiyonalarında daha önce 1 altın ve 2 gümüş madalyası bulunan Buse Naz Çakıroğlu, 4'üncü kez dünya şampiyonasında final oynadı. Buse Naz, finalde dünya ve Asya şampiyonu Kazakistanlı Alua Balkibekova ile karşılaştı. Karşılaşmayı 5-0 kaybeden Buse Naz Çakıroğlu, gümüş madalya kazandı. Karşılaşmanın ardından Türk teknik heyeti ve federasyon yöneticileri sonuca tepki gösterdiler.

BUSENAZ ÇAKIROĞLU: KENARDA 5 HAKEME RAĞMEN MAÇ YAPIYORUZ

Buse Naz Çakıroğlu maçın ardından yaptığı açıklamada, "2024 Paris Olimpiyat Oyunları'ndan beri bugün için çalışıyoruz. Yaklaşık 10-11 aydır kamptayız. Gerçekten belirsizlikler içerisinde kenarda oturan ve duygusal kararlar veren 5 hakeme rağmen risk alıp maç yapmaya çalışıyoruz. Sonuç böyle oldu, problem yok. Hedefim her zaman daha yüksek 2028 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya almak. Bazen birinci olacağız bazen madalya kazanamayacağız. Bugün böyle bir sonuç oldu yapacak bir şey yok. Dinlenip kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kimse yenilgiyi kabul etmez. Elimden geleni yaptım en azından bu yüzden mutluyum" dedi.

KADINLARDA ÜÇ MADALYA

Türkiye Büyükler Boks Milli takımları 2025 Dünya Şampiyonasını kadınlarda 3 madalya ile tamamlarken, erkeklerde ise hiç madalya kazanamadı.

Kadınlarda Buse Naz Çakıroğlu ve Büşra Işıldar gümüş, 23 yaşındaki Şeyma Düztaş ise bronz madalya ile dünya şampiyonasını tamamladı.

BAKAN BAK'TAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Dünya Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu ve Büşra Işıldar ile bronz madalya elde eden Şeyma Düztaş için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İngiltere'nin Liverpool kentinde yapılan Dünya Boks Şampiyonası'nda kadınlar 51 kiloda gümüş madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu ve 75 kiloda gümüş madalyanın sahibi olan Büşra Işıldar ile 80 kiloda bronz madalya kazanan Şeyma Düztaş'ı yürekten tebrik ediyorum. Elde edilen madalyalarda emeği bulunan milli sporcularımız olmak üzere, antrenörlerimize, yöneticilerimize ve kulüplerimize şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: DHA

Buse Naz Çakıroğlu, Milli Takım, Gümüş, Dünya, Kadın, Spor, Son Dakika

