Buse Naz Çakıroğlu, üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu oldu - Son Dakika
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Spor

Buse Naz Çakıroğlu, üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu oldu

Türkiye'nin olimpiyatlara kota kazanan ilk kadın boksörü olan Buse Naz Çakıroğlu, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen 2024 Avrupa Büyükler Boks Şampiyonası'nda üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu oldu. Çakıroğlu, finalde Ukraynalı rakibi Anastasiia Kool'u mağlup ederek altın madalyayı kazandı.

27.04.2024 19:21
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Türkiye'nin olimpiyatlara kota kazanan ilk kadın boksörü olarak adını tarihe altın harflerle yazdıran Dünya ve Avrupa şampiyonu mili boksör Buse Naz Çakıroğlu, üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu oldu.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen 2024 Avrupa Büyükler Boks Şampiyonası'nda çeyrek finalde İspanyol rakibi Marta Lopez Del Abbol'u, yarı finaldeyse Bulgar sporcu Venelina Poptoleva'yı geçerek finale yükselen 54 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, finalde karşı karşıya geldiği Anastasiia Kool'u üç rauntta da 5-0 mağlup ederek altın madalyayı boynuna taktı.

2019'da İspanya/Alcobendas, 2022'de de Karadağ/ Budva'da Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Çakıroğlu, 4. kez final mücadelesi verdiği 2024 Büyükler Avrupa Boks Şampiyonası'nda kariyerindeki üçüncü şampiyonluğuna ulaştı.

Büyükler Avrupa şampiyonalarında iki altın, bir gümüş madalyası bulunan Çakıroğlu, 4. kez finale kaldığı organizasyonda 3. altınını kazanmış oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Buse Naz Çakıroğlu, üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu oldu - Son Dakika

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