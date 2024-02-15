Buse Tosun Çavuşoğlu, Avrupa Güreş Şampiyonası\'nda altın madalya kazandı

Spor

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu'nu Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, telefonla arayarak tebrik etti.

Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 68 kilo finalinde Ukraynalı rakibi Tetiana Sova Rizhko'yu 5-2 mağlup eden Buse Tosun Çavuşoğlu, altın madalyanın sahibi oldu. Müsabakanın ardından yaptığı açıklamada 2023 yılında Dünya Şampiyonası'nda dünya şampiyonu olarak bu turnuvaya katıldığını ve hedefinin altın madalya olduğunu belirten Buse, olimpiyatlarda da altın madalya kazanmak istediğini söyledi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak da, telefonla arayarak milli güreşçiyi tebrik etti. Çok iyi ve çok akıllıca mücadele ettiğini belirten Bakan Bak'a, Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Buse'nin olimpiyatlarda eksikleri kapatarak daha iyi olacağının yanıtını verdi.

Buse Tosun Çavuşoğlu, destekleyen herkese teşekkürlerini iletti. - BÜKREŞ