Buse Tosun Çavuşoğlu: Paris 2024\'te altın madalya hedefim

Spor

Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 68 kiloda altın madalya kazanan milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, hedefinin Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kürsünün ilk sırasına çıkmak olduğunu söyledi.

Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, "Dünya şampiyonasından sonra uzun bir ara vermedik. Olimpiyatlara hazırlanır gibi çalışmalarımıza devam ettik. Çok kısa bir süre kaldı olimpiyatlara. Olimpiyatlar her sporcunun hayali, kariyer zirvesi. Tek bir altın madalyam eksik kaldı. Çok Avrupa şampiyonalarında son saniyede kaybettiğim olmuştu. Olimpiyatlara dünya ve Avrupa şampiyonu olarak katılmak sporun zirvesinde bir kariyer diyebilirim. Umarım emeğimizin karşılığını olimpiyatlarda alırız. Burada olimpiyat kotası alan sporcular vardı. Bunlar kendini kanıtlamış sporculardı ama bugün kürsüde ben yer aldım. Neden olimpiyatlarda da altını boynuma takmayım? Umarım sıkı bir çalışmayla hedeflerime ulaşırım. Hayalim olimpiyatlarda altın kazanıp tarihe geçmek." diye konuştu.

Eroğlu: "Olimpiyat öncesi son Avrupa şampiyonasında altınımızı aldık, moral depoladık"

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu da Buse'nin olimpiyat öncesi moral depoladığını kaydederek, şunları söyledi:

"Buse, Türk güreşinin gurur abidelerinden biri ve istikrar abidesi oluyor. Kadın güreşinde milli değerimiz. Geçen yıldan beri 'Bizim inandığımız kadar sen kendine inansan şampiyonsun' diye kendisine söylüyorum. Buse hem dünya şampiyonu oldu hem Avrupa şampiyonu oldu. Ortaya koyduğu mücadelesinden, savaşçılığından ve bize yaşattıklarından dolayı milletim adına teşekkür ediyorum. Sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısı karşınızda duruyor. Türk kadınını sembolize eden, Türk kızlarının örnek aldığı bir sporcu. Buse, dünya şampiyonu olduktan sonra Avrupa şampiyonu oldu. İnşallah olimpiyat oyunlarında adını tarihe altın harflerle yazdırır. Yolu açık olsun. Olimpiyat öncesi son Avrupa şampiyonasında altınımızı aldık, moral depoladık. Kendisine inancımız tam."

Bakan Bak'tan tebrik telefonu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, telefonla arayarak Buse'yi tebrik etti.

Milli oyuncuyu kutlayan Bak, "Tebrik ediyorum Buse. Çok iyi ve akıllı mücadele ettin. Darısı olimpiyatlara. Tebrik ediyorum." dedi.