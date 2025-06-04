Buse Tosun Spor Salonu Açıldı

Dünya ve Avrupa şampiyonu, olimpiyat üçüncüsü milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu'nun adı Yalova'nın Çınarcık ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı spor salonuna verildi.

Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya ve protokolün katılımıyla düzenlenen törenle, Çınarcık Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı spor salonunun adı Buse Tosun Çavuşoğlu Spor Salonu oldu.