Busem Şeker\'in golüyle Minsk\'i 1-0 yenen Fenerbahçe arsaVev, son 16 turuna kaldı

FENERBAHÇE arsaVev, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası 2'nci Ön Eleme Turu'nda deplasmanda 4-1 kazandığı maçın rövanşında Belarus temsilcisi Minsk'i, 1-0 mağlup ederek, son 16 turuna yükseldi.

Fenerbahçe arsVev, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası 2'nci Ön Eleme Turu rövanşında, Sarıyer Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda Minsk'i konuk etti. Sarı-lacivertliler, 34'üncü dakikada Busem Şeker'in golüyle rakibini 1-0 mağlup etti. Mücadeleyi; yönetim kurulu üyesi Savaş Adalet ve Fenerbahçe arsaVev İcra Kurulu Başkanı Bülent Öztürk de tribünden takip etti. UEFA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Son 16 Turu kura çekimi ise 2 Ekim Cuma günü TSİ 13.00'te yapılacak.