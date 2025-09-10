Busenaz Sürmeneli ve Elif Güneri'den erken veda - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Busenaz Sürmeneli ve Elif Güneri'den erken veda

Busenaz Sürmeneli ve Elif Güneri\'den erken veda
10.09.2025 23:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya Boks Şampiyonası'nda milli sporcular Busenaz Sürmeneli ve Elif Güneri, çeyrek finalde organizasyona veda etti.

İngiltere'de devam eden Dünya Boks Şampiyonası'nda milli sporcular Busenaz Sürmeneli ve Elif Güneri, çeyrek finalde organizasyona veda etti.

BUSENAZ VE ELİF'TEN ERKEN VEDA

Liverpool şehrindeki M&S Bank Arena'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın akşam seansında kadınlar 65 kiloda Busenaz, Kazakistan'dan Aida Abikeyeva ile karşılaştı. Bir önceki dünya şampiyonasında 66 kiloda altın madalya kazanan Busenaz ile 63 kiloda şampiyon olan Abikeyeva, Liverpool'da 65 kiloda çeyrek finalde rakip oldu. Rakibine 5-0 yenilen son 3 dünya şampiyonu Busenaz, bu sefer şampiyonaya çeyrek finalde veda etmek zorunda kaldı.

Ringe 80 kiloda çıkan milli sporcu Elif Güneri ise ev sahibi İngiltere'den Emily Asquith ile karşı karşıya geldi. Elif, rakibine 5-0 yenilerek elendi.

Busenaz Sürmeneli ve Elif Güneri'den erken veda

3 MADALYA GARANTİ, BİR ÇEYREK FİNAL DAHA VAR

Türkiye, Dünya Şampiyonası'nda üç madalya almayı garantilerken, bir milli sporcu da çeyrek finalde mücadele verecek. Kadınlar 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 75 kiloda Büşra Işıldar ve +80 kiloda Şeyma Düztaş, 13 Eylül Cumartesi günü yarı final maçına çıkacak. Erkeklerde ise Samet Gümüş ise 12 Eylül Cuma günü çeyrek final maçı yapacak.

Kaynak: AA

Busenaz Sürmeneli, Elif Güneri, Spor, Bor, Son Dakika

Son Dakika Spor Busenaz Sürmeneli ve Elif Güneri'den erken veda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12 gollü maç bile var İşte Dünya Kupası Elemeleri’nde gecenin sonuçları 12 gollü maç bile var! İşte Dünya Kupası Elemeleri'nde gecenin sonuçları
Maduro’dan ABD’nin askeri yığınağına sert tepki: Üçüncü dünya savaşı çoktan başladı Maduro'dan ABD'nin askeri yığınağına sert tepki: Üçüncü dünya savaşı çoktan başladı
Trump’a gittiği restoranda protesto şoku, hemen talimat verdi Trump'a gittiği restoranda protesto şoku, hemen talimat verdi
Küresel Sumud Filosu’na bir saldırı daha Küresel Sumud Filosu'na bir saldırı daha
Ne yaptın Ali Koç Yeni hocanın adını arama motoruna yazanlar çıldırıyor Ne yaptın Ali Koç! Yeni hocanın adını arama motoruna yazanlar çıldırıyor
Taraftar boşuna adını haykırmıyor Osimhen’den gönülleri fetheden hareket Taraftar boşuna adını haykırmıyor! Osimhen'den gönülleri fetheden hareket

22:31
Maltepe’de Genç İntihar Etti
Maltepe'de Genç İntihar Etti
22:27
Görüşmeler başladı Michy Batshuayi yeniden Süper Lig’e dönme yolunda
Görüşmeler başladı! Michy Batshuayi yeniden Süper Lig'e dönme yolunda
22:14
Özgür Özel’den Gürsel Tekin’e bomba gönderme İsmini dahi anmadı
Özgür Özel'den Gürsel Tekin'e bomba gönderme! İsmini dahi anmadı
22:01
ABD’de dehşet anları Trump’a yakın isim konuşma yaparken boynundan vuruldu
ABD'de dehşet anları! Trump'a yakın isim konuşma yaparken boynundan vuruldu
21:41
Netanyahu’dan Hamas resti Katar dahil tüm ülkeleri açık açık tehdit etti
Netanyahu'dan Hamas resti! Katar dahil tüm ülkeleri açık açık tehdit etti
19:59
Haftada 4 gün mesai dönemi mi başlıyor Cumhurbaşkanlığından açıklama var
Haftada 4 gün mesai dönemi mi başlıyor? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2025 23:14:33. #7.12#
SON DAKİKA: Busenaz Sürmeneli ve Elif Güneri'den erken veda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.