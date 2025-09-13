Büşra Işıldar Finale Yükseldi

Dünya Boks Şampiyonası'nda kadınlar 75 kiloda Büşra Işıldar yarı finalde Avustralyalı Emma Sue Greentree'yi yenerek finale yükseldi.

İngiltere'nin Liverpool kentinde düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası'nda kadınlar 75 kiloda mücadele eden Büşra Işıldar, yarı finalde Avustralyalı Emma Sue Greentree ile karşılaştı. Birinci ve ikinci raundları 4 - 1, üçüncü raundu ise 3-2 alan Fenerbahçeli milli boksör, maçı 4 - 1 kazandı ve adını finale yazdırdı.

Büşra Işıldar finalde yarın saat 15.30'da İrlandalı Aoife O'rourke ile karşılaşacak.

Buse Naz Çakıroğlu da bu akşam saat 20.00'de 51 kilo yarı finalinde Özbek Feruza Kazakova ile karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL