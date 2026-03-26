Bütün dünya Arda Güler\'i konuşuyor

A Milli Takım'ın yıldızı Arda Güler'in Romanya maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında giydiği eşofman, dünya çapında viral oldu.
Teknik direktör Vincenzo Montella ile birlikte basın karşısına çıkan genç futbolcunun üzerindeki sponsor yoğunluğu dikkat çekti. Güler'in giydiği üst, Formula 1 pilotlarının tulumlarına benzetildi.
Kırmızı renk tercihinin de etkisiyle bazı kullanıcılar Arda Güler'i Ferrari pilotlarına benzetirken, sosyal medyada çok sayıda yaratıcı yorum paylaşıldı.
Paylaşımlar kısa sürede milyonlarca görüntülenmeye ulaşırken, içerikler dünya genelinde farklı ülkelerde kullanıcıların karşısına çıktı. Özellikle Formula 1 tutkunlarının yaptığı benzetmeler öne çıktı.
