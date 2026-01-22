Bütün dünya bu takımı konuşuyor! Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyorlar - Son Dakika
Bütün dünya bu takımı konuşuyor! Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyorlar

22.01.2026 10:04
Karabağ, Eintracht Frankfurt karşısında 90+4'te gelen golle 3-2 kazanarak puanını 10'a çıkardı ve Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazma yolunda kritik bir avantaj elde etti. Bu sonuçla Karabağ puanını 10'a yükseltti ve tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde üst tura çıkma şansını elinde tuttu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Karabağ, sahasında Eintracht Frankfurt'u 3-2 mağlup ederek unutulmaz bir geri dönüşe imza attı. Tarihinde ikinci kez Devler Ligi'nde mücadele eden Azerbaycan temsilcisi, tarihi bir başarıya bir adım daha yaklaştı.

TEVFİK BEHRAMOV STADI'NDA NEFES KESEN MÜCADELE

Tevfik Behramov Stadı'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Karabağ, 4. dakikada Camilo Duran'ın golüyle öne geçti. Eintracht Frankfurt bu gole 10. dakikada Can Uzun ile karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.

SON DAKİKALARDA GELEN MUCİZE

Mücadelenin ikinci yarısında tempo iyice yükseldi. Frankfurt, 78. dakikada Fares Chaibi'nin penaltıdan attığı golle 2-1 öne geçti. Ancak Karabağ'ın cevabı gecikmedi ve Camilo Duran, 80. dakikada skoru yeniden eşitledi. Maçın uzatma anlarında ise 90+4. dakikada Bahlul Mustafazada sahneye çıktı ve Karabağ'a galibiyeti getiren golü kaydetti.

PUAN DURUMU VE KRİTİK FİKSTÜR

Bu sonuçla Karabağ puanını 10'a yükseltirken, Eintracht Frankfurt 4 puanda kaldı. Devler Ligi'nin bir sonraki haftasında Karabağ, Liverpool deplasmanına konuk olacak. Frankfurt ise sahasında Tottenham'ı ağırlayacak.

TARİHİ BAŞARIYA BİR ADIM KALDI

Tarihinde ikinci kez Şampiyonlar Ligi'nde yer alan Karabağ, Liverpool karşısında sürpriz bir sonuç alması halinde tarih yazacak. Azerbaycan temsilcisi, son maçını kaybetse bile alacağı sonuçlara bağlı olarak ilk kez üst tura yükselme şansını elinde tutuyor.

