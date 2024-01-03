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Fatih Terim Panathinaikos'ta ilk sınavına çıkıyor - Son Dakika
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Fatih Terim Panathinaikos'ta ilk sınavına çıkıyor

Yunanistar Süper Ligi takımlarından Panathinaikos'un başına geçen teknik direktör Fatih Terim, yeni takımıyla ilk sınavını bugün PAS Giannina karşısında verecek. Apostolos Nikolaidis Stadı'nda oynanacak mücadele, (TSİ) 22.00'de başlayacak.

03.01.2024 - 11:36,  Güncelleme: 11:47
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Yunanistar Süper Ligi takımlarından Panathinaikos'un başına geçen teknik direktör Fatih Terim, yeni takımıyla ilk sınavını bugün PAS Giannina karşısında verecek.

TERİM İLK SINAVINA ÇIKIYOR

Yunanistar Süper Ligi takımlarından Panathinaikos'un başına geçen teknik direktör Fatih Terim, yeni takımıyla ilk sınavını bugün PAS Giannina karşısında verecek. Apostolos Nikolaidis Stadı'nda oynanacak mücadele, (TSİ) 22.00'de başlayacak.

Bütün dünyanın gözü bu maçta! Fatih Terim Panathinaikos'ta ilk sınavına çıkıyor

İKİ TAKIMIN DURUMU

Bu sezon 15 haftası geride kalan ligde 34 puan toplayan Atina temsilcisi, lider PAOK'un ardından 2. sırada bulunuyor. PAS Giannina ise 9 puanla son sırada yer alıyor.

Fatih Terim Panathinaikos\'ta ilk sınavına çıkıyor
YORUMLAR (1)
  • Selim Kayisi: Adam ülkeden kaçtı. Yanıtla 1 0

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SON DAKİKA: Fatih Terim Panathinaikos'ta ilk sınavına çıkıyor - Son Dakika
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