Herkes onu konuşuyor! Kasımpaşa'nın futbolcusundan penaltı pozisyonu için açıklama - Son Dakika
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Spor

Herkes onu konuşuyor! Kasımpaşa'nın futbolcusundan penaltı pozisyonu için açıklama

Kasımpaşa forması giyen Yunus Emre Gedik, Fenerbahçe maçının ardından yaşanan penaltı pozisyonu hakkında sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Gedik, kendisinin ağzından çıkmış gibi ortaya atılan bilgilerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

24.02.2024 22:43  Güncelleme: 23:08
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Süper Lig ekibi Kasımpaşa'da forma giyen Yunus Emre Gedik, 2-1 kaybettikleri Fenerbahçe maçının ardından yaşanan penaltı pozisyonuyla ilgili bir açıklama yaptı.

ÇIKAN HABERLERİ YALANLADI

Yunus Emre'nin penaltıya sebebiyet vermesiyle Fenerbahçe maçı 2-1 kazandı. Fakat mücadelenin ardından futbolseverler pozisyonun penaltı olup olmadığına dair büyük bir tartışmaya girdi. Tüm ülkenin konuştuğu ve pozisyonu büyük tatışma yaratan Yunus Emre, maçın ardından penaltı pozisyonu için çıkan bazı haberleri yalanladı.

Bütün ülke onu konuşuyor! Kasımpaşa'nın futbolcususundan penaltı pozisyonu için açıklama
Yunus Emre'nin penaltı pozisyonu

"GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan futbolcu, "Maçtan sonra sosyal medyada ve yazılı basında penaltı pozisyonu ile ilgili benim ağzımdan çıkmış gibi yazılan yazılar gerçeği yansıtmamaktadır. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.

Bütün ülke onu konuşuyor! Kasımpaşa'nın futbolcususundan penaltı pozisyonu için açıklama
Herkes onu konuşuyor! Kasımpaşa\'nın futbolcusundan penaltı pozisyonu için açıklama
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Fenerbahçe, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Herkes onu konuşuyor! Kasımpaşa'nın futbolcusundan penaltı pozisyonu için açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Mehmet Aytekin: Be dese hoşunuza gider bir tane penaltısız galibiyeti yok ağlakbahçenin 91 75
  • Mehmet Aytekin: Penaltı jokeri gene devrede 104 40 Yanıtla
  • ugur uyar: Eline değdi mi değmedi mi onu söylesene delikanlı gibi. Hala manipülasyon peşindesin çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor diyorsun. Doğrusunu sen deyiver. 112 11 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Buna penaltı verenin çoluğundan çocuğundan çıksın inşallah. Şunu izleyipte haklı gerekçe söyleyebilenin alnından öpeyim. Pozisyonun dibindeki fenerliler bile penaltı beklemedi. Hakeme korner baskısı yaptılar. Vardakiler dediki ne korneri ciğerim biz size penaltı attıralım. Galatasarayın gerisine düşmeyin dediler. Kasımpaşanın lehine olsaydı acaba penaltı verebilirlermiydi. 45 40 Yanıtla
  • Aslı Karadağoğlu: Ağlak mehmet ne o zoruna mı gitti? 43 28
  • Mehmet gönül: Ağlamayın cincon saray ağlamayın szin maçlarda geriye gidersek şuanda 10 puan gerideydiniz 21 25 Yanıtla
  • mehmet özcan: pelsilvanyanın çocukları ağlaya ağlaya karalar bağladı ŞAMPİYON FENERBAHÇE 7 3 Yanıtla

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