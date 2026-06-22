BUÜ Kadın Hentbol Takımı Türkiye Şampiyonu - Son Dakika
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BUÜ Kadın Hentbol Takımı Türkiye Şampiyonu

BUÜ Kadın Hentbol Takımı Türkiye Şampiyonu
22.06.2026 13:00
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Bursa Uludağ Üniversitesi Kadın Hentbol Takımı, ÜNİLİG Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon oldu.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Kadın Hentbol Takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen ÜNİLİG Hentbol Türkiye Şampiyonası'nda önemli bir başarıya imza attı.

Turnuvada mücadele eden 9 kadın takımı arasında başarılı bir performans sergileyen BUÜ ekibi, organizasyonu yenilgisiz tamamlayarak Türkiye Şampiyonu oldu. Bu sonuçla birlikte BUÜ Kadın Hentbol Takımı, 2027 yılında Karadağ'da düzenlenecek olan Avrupa Üniversiteler Spor Birliği (EUSA) organizasyonuna katılma hakkı kazandı.

Rektör Yılmaz'dan tebrik

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, kazanılan şampiyonluğun ardından sporcuları ve teknik heyeti tebrik etti. Kadın hentbol takımının Samsun'da elde ettiği yenilgisiz şampiyonluğun üniversite camiası için büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Yılmaz, turnuva boyunca sergilenen disiplinli ve kararlı mücadelenin takdire şayan olduğunu vurguladı. Bu başarıda emeği geçen tüm sporcuları ve teknik kadroyu kutlayan Rektör Yılmaz, takımın 2027 yılında Karadağ'da gerçekleştirilecek EUSA Avrupa şampiyonasında da Türkiye'yi ve BUÜ'yü en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını belirtti. Yılmaz ayrıca, kurum yönetimi olarak spora ve sporculara yönelik desteklerin kararlılıkla devam edeceğinin altını çizdi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor BUÜ Kadın Hentbol Takımı Türkiye Şampiyonu - Son Dakika

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