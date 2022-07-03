Büyük Britanya-Türkiye maçının ardından

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Büyük Britanya maçını kazanmalarının kendileri için çok önemli olduğunu belirtti.

Ataman ve milli oyunculardan Ömer Faruk Yurtseven, İngiltere'nin Newcastle şehrindeki Vertu Motors Arena'da oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"İngiltere maçı bizim için önemli bir maçtı. Kazanmamız gereken bir maçtı." diyen Ataman, zaman zaman çok iyi bir basketbol oynadıklarını, özellikle fiziksel anlamda ciddi üstünlük kurduklarını dile getirdi.

Ataman, maçın ikinci yarısında savunma agresivitesini artırarak, pota altında ikili oyunlar, Yurtseven ve Şehmus Hazer'in çaldığı toplar ve Shane Larkin'in bulduğu sayılarla maçın kontrolünü ellerine aldıklarını bildirdi.

Newcastle'da önemli ve mükemmel bir galibiyet elde ettiklerinin altını çizen Ataman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni bir takımız. Yeni bir kadro var ve ben oyuncularımın bu almış olduğu sorumluluk ve vermiş olduğu mücadeleden çok memnunum. En iyi şekilde Türkiye'yi, ay yıldızlı bayrağı bu akşam burada temsil ettiğimizi düşünüyorum. İngiltere'nin bu sahada oynadığı son 3 maçta, Almanya, Fransa ve son olarak Yunanistan'ı yendiğini düşünürsek, önemli bir galibiyet. Her ne kadar bizim seviyemizde bir takım olmasa da önemli, buradan galibiyet çıkarmak bizim için çok önemli."

"Avrupa'ya çok güzel bir mesaj da vermiş olduk. Her yerde biz varız"

Ataman, bu akşam çok sayıda Türk tarafın da kendilerini desteklediğinin altını çizerek, "Bu da bizim birlikteliğimizi, gücümüzü gösteriyor. Bu bizde, hepimizde ciddi sinerji yaratıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Maç için Newcastle'a gelen Türk taraflara da teşekkür eden Ataman, "Avrupa'ya çok güzel bir mesaj da vermiş olduk. Her yerde biz varız." diye konuştu.

"Eksik oyuncular ağustosta ekibe katılacak"

Ataman, özellikle milli takıma antrenörlük yapmanın kendisi için çok önemli olduğunun altını çizerek, Türkiye'ye temsil etmekten onur duyduğunu dile getirdi.

Ayrıca, Ataman, eksik olan takım oyuncularının da ağustosta ekibe dahil olacağını vurgulayarak, böylelikle takımın çok daha güçleneceğini belirtti.

Oyunculardan Larkin'in de artık Türk milli takımının bir parçası olduğunu ve Türkiye'de yaşadığı için iyi hissettiğini belirten Ataman, Larkin'in takıma büyük katkı sağlayacağının altını çizdi.

Yurtseven: "Bence o heyecanı, hırsı yansıtabildik"

Milli oyunculardan Yurtseven de maça bütün kartlar hazır şekilde çıktıklarını dile getirerek, "Tabi eksik oyuncular var ama bence o heyecanı, hırsı yansıtabildik." ifadesini kullandı.

Büyük Britanya takımının, Türkiye takımı seviyesinde olmadığını fakat 3 galibiyet alan bir takıma karşı aldıkları zaferin önemli olduğunu söyleyen Yurtseven, "Bir yandan da temsil ettiğimiz Türkiye olduğu için, her maç, her sahaya adım attığımızda iyi iş yaptığımızı düşünüyorum." dedi.