Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapatan siyah-beyazlılar, Genç futbolcusu Emrecan Terzi'yi ise sakatlığa kurban verdi.
Emre Can Terzi, eşinin doğum yapması nedeniyle izin alarak kadrodan çıkarılan Umut Meraş'in yerine kadroya dahil oldu. Sakat olmasına rağmen kendi isteğiyle kadroya giren Emre Can, karşılaşmaya da ilk 11'de başladı.
Genç sol bek, karşılaşmanın 42. dakikasında Ankaragücü forması giyen Ali Kaan Güneren'in müdahalesinin ardından yerde kaldı ve sakatlığı sebebiyle ayağa kalkamadı.
İşte sakatlık anı;
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından oyuna devam edemeyeceği tespit edilen 19 yaşındaki futbolcu, karşılaşmanın 44. dakikasında yerini Tayyip Talha Sanuç'a bıraktı.
Son Dakika › Spor › Büyük fedakarlık yapmıştı! Beşiktaşlı yıldız oyuna devam edemedi - Son Dakika
Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Küçükler ve Yıldızlar Okul Sporları Türkiye Beyzbol Şampiyonası tamamlandı.
Beşiktaş'ın MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın son dakikalarında gerginlik yaşandı. Kitsiou'nun 89. dakikada Muci'ye yaptığı sert faul sonrasında iki takım futbolcuları birbirine girdi.
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