Büyük fedakarlık yapmıştı! Beşiktaşlı yıldız oyuna devam edemedi - Son Dakika
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Büyük fedakarlık yapmıştı! Beşiktaşlı yıldız oyuna devam edemedi

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılarda Emrecan Terzi, eşi doğum yaptığı için izin alarak kadrodan çıkartılan Umut Meraş'ın yerine sakatlığı bulunmasına rağmen kadroya alınmıştı. Genç futbolcu, ilk yarının son bölümünde sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Emre Can'ın yerine oyuna Tayyip Talha Sanuç girdi.

19.04.2024 21:08  Güncelleme: 21:12
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapatan siyah-beyazlılar, Genç futbolcusu Emrecan Terzi'yi ise sakatlığa kurban verdi.

FEDAKARLIK YAPARAK OYNADI

Emre Can Terzi, eşinin doğum yapması nedeniyle izin alarak kadrodan çıkarılan Umut Meraş'in yerine kadroya dahil oldu. Sakat olmasına rağmen kendi isteğiyle kadroya giren Emre Can, karşılaşmaya da ilk 11'de başladı.

İKİLİ MÜCADELE SONRASI SAKATLANDI

Genç sol bek, karşılaşmanın 42. dakikasında Ankaragücü forması giyen Ali Kaan Güneren'in müdahalesinin ardından yerde kaldı ve sakatlığı sebebiyle ayağa kalkamadı.

İşte sakatlık anı;

Büyük fedakarlık yapmıştı! Beşiktaşlı yıldız oyuna devam edemedi
GÖRÜNTÜ: BEINSPORTS

YERİNİ TAYYİP TALHA'YA BIRAKTI

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından oyuna devam edemeyeceği tespit edilen 19 yaşındaki futbolcu, karşılaşmanın 44. dakikasında yerini Tayyip Talha Sanuç'a bıraktı.

Büyük fedakarlık yapmıştı! Beşiktaşlı yıldız oyuna devam edemedi

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Son Dakika Spor Büyük fedakarlık yapmıştı! Beşiktaşlı yıldız oyuna devam edemedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • ibrahim kocapinar: Haftalardır oynamak isteyenleri değil kendinden geçmiş zoraki saha ya çıkanlarda ısrar edilmese şu anki durum çok farklı olurdu. 1 0 Yanıtla

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