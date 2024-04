Büyük fedakarlık yapmıştı! Beşiktaşlı yıldız oyuna devam edemedi

Spor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapatan siyah-beyazlılar, Genç futbolcusu Emrecan Terzi'yi ise sakatlığa kurban verdi.

FEDAKARLIK YAPARAK OYNADI

Emre Can Terzi, eşinin doğum yapması nedeniyle izin alarak kadrodan çıkarılan Umut Meraş'in yerine kadroya dahil oldu. Sakat olmasına rağmen kendi isteğiyle kadroya giren Emre Can, karşılaşmaya da ilk 11'de başladı.

İKİLİ MÜCADELE SONRASI SAKATLANDI

Genç sol bek, karşılaşmanın 42. dakikasında Ankaragücü forması giyen Ali Kaan Güneren'in müdahalesinin ardından yerde kaldı ve sakatlığı sebebiyle ayağa kalkamadı.

İşte sakatlık anı;

GÖRÜNTÜ: BEINSPORTS

YERİNİ TAYYİP TALHA'YA BIRAKTI

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından oyuna devam edemeyeceği tespit edilen 19 yaşındaki futbolcu, karşılaşmanın 44. dakikasında yerini Tayyip Talha Sanuç'a bıraktı.