Büyük heyecana son 4 gün! Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu kura çekimi tarihi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu kura çekiminin 19 Eylül Salı günü yapılacağını bildirildi.

KURA ÇEKİMİNİN TARİHİ VE SAATİ BELLİ OLDU

Dev heyecana sahne olacak kura çekimi, kulüp yetkililerinin katılımıyla saat 11.00'de Riva'daki Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşecek.

62 TAKIM KATILACAK

Ziraat Türkiye Kupası'na bu turda, ön eleme turu müsabakaları sonucu tur atlayacak 14 Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımı ve TFF 3. Lig'den 48 takım olmak üzere toplam 62 takım katılacak.