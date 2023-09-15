Büyük heyecana son 4 gün! Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu kura çekimi tarihi belli oldu
Son Güncelleme: 15.09.2023 18:22
Ziraat Türkiye Kupası'nın 1. eleme turu kura çekimi 19 Eylül Salı günü yapılacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, kura çekiminin Riva'daki Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 11.00'de gerçekleştirileceği belirtildi. Bu turda, ön eleme turu sonrasında tur atlayan 14 Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımı ve TFF 3. Lig'den 48 takım olmak üzere toplam 62 takımın katılacağı ifade edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu kura çekiminin 19 Eylül Salı günü yapılacağını bildirildi.
KURA ÇEKİMİNİN TARİHİ VE SAATİ BELLİ OLDU
Dev heyecana sahne olacak kura çekimi, kulüp yetkililerinin katılımıyla saat 11.00'de Riva'daki Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşecek.
62 TAKIM KATILACAK
Ziraat Türkiye Kupası'na bu turda, ön eleme turu müsabakaları sonucu tur atlayacak 14 Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımı ve TFF 3. Lig'den 48 takım olmak üzere toplam 62 takım katılacak.
Alper Kızıltepe
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