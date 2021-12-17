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Büyük kavganın nedeni ortaya çıktı! Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan ağır küfür - Son Dakika

Büyük kavganın nedeni ortaya çıktı! Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan ağır küfür

17.12.2021 15:54
Büyük kavganın nedeni ortaya çıktı! Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan ağır küfür

Galatasaray'da arka arkaya istifaların gelmesine sebep olan toplantıda büyük gerilim yaşandı. Akşam'ın haberine göre Başkan Burak Elmas, CEO olarak atanan Hande Ocak Başev ismine ret veren yöneticilere, "Beğenen beğenir beğenmeyen ...... olur gider" deyince Rezan Epözdemir ve Köksal Ünlü istifa etti.

Sarı-Kırmızılılar'da başkan yardımcısı Rezan Epözdemir ve genel sekreter Köksal Ünlü'nün istifa etmesinin perde arkasındaki detaylarını Akşam gazetesi paylaştı.

Büyük kavganın perde arkası ortaya çıktı! Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan ağır küfür

"DEVRE DIŞI BIRAKIYORSUNUZ"

Galatasaray'ın başkanı Burak Elmas daha önce kendisiyle mesai arkadaşlığı da bulunan Hande Ocak Başev'i, dernek ve bağlı kuruluşların başına CEO olarak atamak istedi. Bu talep yönetim kurulunda oylamaya sunuldu. Yöneticilerin birçoğu, "Başkan biz burayı yönetmek için geldik. Ancak siz dışarıdan getirdiğiniz profesyonel yöneticilerle bu kulübü yönetip, bizi devre dışı bırakıyorsunuz" şeklinde itiraz etti.

"BEĞENMEYEN .... OLUR GİDER"

Bu şiddetli itiraz ortamı oylamaya da yansıdı. Doğal üye olan lise müdürünün katılmadığı ve başkanla birlikte 16 kişinin hazır bulunduğu oylamada Başkan Elmas ve 3 yönetici dışında herkes "Ret" yönünde el kaldırdı. Başkan Burak Elmas, Bikem Kanık ve Ahmet Ozan Şener'le birlikte bir kişi daha "Evet" oyu verdi. Bu durumda atamanın onaylanmaması gerekiyordu. Ancak Başkan Burak Elmas, "Atamayı yaptım. Beğenen beğenir, beğenmeyen ...... olur gider." diyerek rest çekti.

SIKINTI BİTMİYOR

Bu gelişmeler üzerine daha önce de Başkan'la Beşiktaş derbisinin ardından farklı fikir beyanında bulunan Avukat Rezan Epözdemir yönetim kurulu arkadaşlarına, "İstifa edeceğim" dedi. Ve bu sözünde durarak istifasını verdi. Sonrasında Köksal Ünlü de görevi bıraktığını duyurdu. İstifa edeceğini belirten bazı yönetim kurulu üyelerinden henüz böyle bir karar gelmedi. Ancak bu krizin önümüzdeki dönemde devam etmesi bekleniyor.

Büyük kavganın nedeni ortaya çıktı! Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan ağır küfür

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Son Dakika Spor Büyük kavganın nedeni ortaya çıktı! Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan ağır küfür - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Büyük kavganın nedeni ortaya çıktı! Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan ağır küfür - Son Dakika
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