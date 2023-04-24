Büyük telaşla hastaneye kaldırıldığı söylenen Fatih Terim'in sağlık durumuna ilişkin gerçek gün yüzüne çıktı - Son Dakika
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Büyük telaşla hastaneye kaldırıldığı söylenen Fatih Terim'in sağlık durumuna ilişkin gerçek gün yüzüne çıktı

24.04.2023 16:55

Galatasaray'ın efsane isimlerinden Fatih Terim'in apar topar hastaneye kaldırıldığı ve 2 gün gözetim altında bulunacağına dair paylaşılan bazı haberlerin ardından gerçek gün yüzüne çıktı. Terim'in küçük bir burun polip temizleme işlemi için hastanenin yolunu tuttuğu ve gözetim altında bulunmasıyla ilgili bir durumun söz konusu olmadığı ifade edildi.

Türk futbolunun efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim'in belinden yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye yatırıldığı, 2 gün gözetim alında kalacağı iddia edilmişti. 69 yaşındaki efsane ismin sağlık durumuyla ilgili gerçek ortaya çıktı.

Apar topar hastaneye kaldırıldığı iddia edilmişti Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili gerçek ortaya çıktı

15 DAKİKALIK İŞLEM

Burhan Can Terzi'nin verdiği habere göre; Terim'in hastanede yatmadığı ve sadece 15 dakikalık polip temizleme işlemi gerçekleştirdiği öğrenildi.

"HASTANEDE KALMA DURUMU YOK"

Terzi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Fatih hoca, ameliyat geçirmedi. 15 dakikalık polip temizleme işlemi gerçekleşti. Hastanede kalma durumu yok. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Apar topar hastaneye kaldırıldığı iddia edilmişti Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili gerçek ortaya çıktı
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Fatih Terim, Fatih, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Büyük telaşla hastaneye kaldırıldığı söylenen Fatih Terim'in sağlık durumuna ilişkin gerçek gün yüzüne çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Büyük telaşla hastaneye kaldırıldığı söylenen Fatih Terim'in sağlık durumuna ilişkin gerçek gün yüzüne çıktı - Son Dakika
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