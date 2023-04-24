Türk futbolunun efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim'in belinden yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye yatırıldığı, 2 gün gözetim alında kalacağı iddia edilmişti. 69 yaşındaki efsane ismin sağlık durumuyla ilgili gerçek ortaya çıktı.
Burhan Can Terzi'nin verdiği habere göre; Terim'in hastanede yatmadığı ve sadece 15 dakikalık polip temizleme işlemi gerçekleştirdiği öğrenildi.
Terzi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Fatih hoca, ameliyat geçirmedi. 15 dakikalık polip temizleme işlemi gerçekleşti. Hastanede kalma durumu yok. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Büyük telaşla hastaneye kaldırıldığı söylenen Fatih Terim'in sağlık durumuna ilişkin gerçek gün yüzüne çıktı - Son Dakika