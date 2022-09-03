Nef Vakfı tarafından düzenlenen ve Büyük Taarruz rotasındaki Zafer Ultra Maratonu'nun beşinci günü Halilbeyli-Bağyurdu-Yiğitler-Ören-Armutlu- Örnekköy güzergahında devam etti.

Kaynak: AA

Turgutlu, Örnekköy, Bağyurdu, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Zafer Ultra Maratonu'nda beşinci gün etabı tamamlandı - Son Dakika

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