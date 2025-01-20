Büyükçekmece, Efes'i Maglup Etti - Son Dakika
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Spor

Büyükçekmece, Efes'i Maglup Etti

Büyükçekmece Basketbol, Anadolu Efes'i 91-89 yenerek 5. galibiyetini aldı. Franke 24 sayı atarak öne çıktı.

20.01.2025 22:46
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Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Can Mavisu, Ahmet Tatlıcı, Mesut Öztürk

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Rebic 10, Franke 24, Starks 17, Emircan Koşut 3, Zagorac 6, Ata Kahraman 2, Erdi Gülaslan, Yesukan Onar 4, Sajus 13, Love 12, Bruinsma

Anadolu Efes: Larkin 19, Bryant 6, Dozier 2, Ercan Osmani 21, Oturu 12, Nwora 12, Smits 11, Doğuş Özdemiroğlu 5, Willis 1, Rıdvan Öncel, Erkan Yılmaz

1. Periyot: 23-18

Devre: 42-41

3. Periyot: 65-66

5 Faulle çıkan: 39.52 Love (Onvo Büyükçekmece Basketbol)

Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 15. haftanın kapanış maçında konuk olduğu Onvo Büyükçekmece Basketbol'a 91-89 mağlup oldu.

Müsabakanın ikinci dakikasında üstünlüğü ele alan Büyükçekmece Basketbol, çekişmeli geçen ilk çeyreği 23-18 önde tamamladı. İkinci periyotta üstünlük birkaç kez el değiştirse de ev sahibi ekip devre arasına 42-41 üstün girdi. İki takımın da kopartamadığı maçın üçüncü çeyreğini Anadolu Efes 66-65 önde bitirdi. Son periyota iyi başlayan lacivert-beyazlı ekip, 35. dakikada farkı 12 sayıya (70-82) çıkardı. Rakibinin geri dönüşünü önleyemeyen Anadolu Efes, müsabakayı 91-89 kaybetti.

Büyükçekmece Basketbol'da maçın en skoreri olan Franke, 24 sayıyla galibiyette başrolü oynadı. Starks ise 17 sayıyla skora katkı verdi. Anadolu Efes'te ise Ercan'ın 21, Larkin'in 19 sayılık performansları mağlubiyeti önleyemedi.

Onvo Büyükçekmece Basketbol bu skorla ligdeki 5. galibiyetini elde ederken, Anadolu Efes 4. kez mağlup oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Büyükçekmece, Efes'i Maglup Etti - Son Dakika

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