Büyükçekmece, Petkim'i Yendi

Hakemler: Yener Yılmaz, Ziya Özorhon, Orhan Çağrı Hekimoğlu,
Aliağa Petkimspor: Whittaker 18, Efianayi 14, Blumbergs 8, Mustafa Kurtuldum 4, Sajus 8, Boran Güler, Franke 9, Yunus Emre Sonsırma, Troy Selim Şav 17, Floyd 9, Flowers 8,
Onvo Büyükçekmece Basketbol: Lecque 9, Van Der Vuurst 9, Muhaymin Mustafa 11, Gavrilovic 14, Bruinsma 20, Pusica 8, Metin Türen 2, Pipes 21, Can Kaan Turğut 4, Bandaogo 6, Doğan Şenli,
1.? ?Periyot: 31-26
Devre: 41-54
3.? ?Periyot: 76-78
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 104-95 yendi.
